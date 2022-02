Napoli:: esce a valanga sul gol di Dzeko ma non può nulla.: è sfortunato sul pareggio dell'Inter, gli carambola il pallone addosso. Il duello con Perisic è interessante, non si fanno troppo male a vicenda.: si impone di fisico, non lascia passare troppo dalle sue parti e imposta anche con una buona velocità.: è tornato il comandante di Spalletti. Juan Jesus lo ha sostituito degnamente ma la presenza del senegalese è troppo importante. Chiusure da gigante lì dietro.: non è semplice tenere il passo di Dumfries. Il terzino portoghese, però, accorcia con frequenza evitando di far emergere la differenza fisica.: primo tempo di qualità, trova le giocate di livello che attivano la fase offensiva. Nella ripresa cala un po' (28' s.t.: ritorno prezioso per Spalletti. Non dà una grande scossa ma fa il suo in mezzo al campo).: fa sempre la scelta giusta, mette ordine nel centrocampo del Napoli. È diventato così importante da costringere Spalletti a tenere fuori Anguissa dal 1'.: la sua partita da ex dura meno di mezz'ora. Protagonista di buone giocate sull'out di destra, è costretto ad arrendersi troppo presto per un problema al polpaccio (26' s.t.: non entra mai in partita, ha una chance importantissima al 70' sotto porta ma Handanovic gli sbarra la strada).: il suo movimento tra le linee può diventare importante. All'11' il palo gli nega il gol. Poi però cala di intensità, mancano i suoi guizzi in davanti (39' s.t.).: il capitano la sblocca dal dischetto, senza paura, senza esitare. Protagonista di altre giocate di spessore, non ha l'appoggio giusto per trascinare la squadra verso la vittoria (39' s.t.).: de Vrij lo travolge, è lui a guadagnare il rigore dell'1-0. Si muove tanto, il difensore olandese non lo tiene mai. Manca, però, il gol. Deve essere più concreto e cattivo sotto porta (39' s.t.).: è un Napoli a metà quello che si è visto questa sera. Nel primo tempo il vantaggio è stato più che meritato, nella ripresa invece gli azzurri sembrano quasi aver staccato la spina.