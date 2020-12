Napoli-Torino: incolpevole sul gol del Napoli, compie un paio di buoni interventi su occasioni insidiose.: oggi è più attento, ma non è abbastanza. Da lui, dalla squadra ci si aspetta molto di più.: uno dei pochi a salvarsi nel Napoli, sventa diversi pericoli importanti.: in velocità ha sempre tante difficoltà, perde spesso l'uomo.: è un affanno continuo contro Singo che ha troppa velocità e troppo fisico per lui (26' s.t.: buono il suo ingresso, dà maggior spazio a Insigne e arriva al centro qualche cross interessante).: la sua partita non dura troppo a causa di un infortunio in seguito a uno scontro con Belotti. Cerca come al solito di mettere ordine (30' p.t.: non incide nell'ora di gioco a sua disposizione).: inizio positivo con ottime rotture davanti la difesa. Passano i minuti, il Napoli cala e lo fa anche lui (26' s.t.: l'impatto non è buono, come sta accadendo troppo spesso ultimamente).: ultime settimane veramente pessime per l'ex Inter, protagonista anche questa sera di una bruttissima prova (18' s.t.: recupero lampo dall'infortunio, Gattuso lo manda dentro anche a mezzo servizio. Crea qualche insidia al Torino con i suoi cambi di passo)..: questa sera è accaduto ciò che da lui non ci si aspetta, ovvero i diversi errori tecnici. Velocizza, però, l'azione del pareggio servendo l'assist per lo splendido gol di Insigne.: una partita sottotono come tutto il Napoli, nel recupero il suo gol è una vera e propria perla per il pareggio.: impalpabile, non vince neanche i duelli fisici contro Bremer (26' s.t.: Gattuso lo lancia nella mischia e lui risponde presente battendosi e vincendo qualche duello aereo).: Insigne la salva all'ultimo, ma ancora una volta il suo Napoli è bruttissimo da vedere e soprattutto spento per quasi tutto l'arco della gara. La sveglia arriva troppo tardi, addirittura al 92'.