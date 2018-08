Lazio-Napoli 1-2 (primo tempo 1-1)



Karnezis 6: Sul gol di Immobile non ha colpe, per il resto qualche brivido ma poco altro.



Hysaj 6: Spinge poco, dalla sua parte non riesce a sfondare. Guarda le spalle di Callejon con attenzione, quello che deve fare.



Albiol 6: Attento, preciso, sbaglia poco, dominante. Una partita di quelle vere, robuste.



Koulibaly 6,5: Sul gol si fa mandare a spasso insieme ad Albiol e Mario Rui con eccessiva facilità. Frana su Radu e di fatto determina l'annullamento del gol di Milik. Per il resto è la solita roccia, dietro è implacabile di testa, battaglia con tutti,



Mario Rui 6: Sulla destra Marusic inizia forte, il duello è tutto fisico. Cresce insieme ai compagni, partecipa alla lenta costruzione del pareggio e del vantaggio.



Allan 7: Uno dei più attivi nel primo tempo del Napoli, vibrante, sempre in anticipo. Duro e cattivo come solo lui sa essere, perfetto in uscita palla, uno dei migliori quando il Napoli va così così, e quando cresce.



Hamsik 6: Ancelotti gli arretra il raggio di azione, lo piazza in regia. Primo tempo non brillante, troppi errori in fase di costruzione, tanti i lanci sbagliati. Cresce nella ripresa, il Napoli danza, lui dirige.

(Dal 71' Diawara s.v.)



Zielinski 7: Un suo assolo in avvio regala un brivido a Strakosha, poi è suo il tiro deviato che becca la traversa. Nella ripresa partecipa alla manovra avvolgente del Napoli, che vale il gol del vantaggio. Cala alla lunga, stanco.



Callejon 7: Dovrebbe servire palloni a Milik, nel primo tempo riesce a liberarsi solo una volta, e serve l'assist proprio per il compagno che significa pareggio Napoli. Sempre lo stesso, un coltello nel burro.



Milik 7: Parte spesso coperto, senza trovare granché i compagni, un po' isolato nella morsa di Acerbi. La sveglia nel finale di tempo: segna ma gli viene annullato il gol, poi impegna severamente Strakosha e trova la rete del pareggio. Tocco letale.



Insigne 7,5: Suo il primo tiro di un Napoli che non parte benissimo (finito alto), poi si accontenta di vincere un contrasto con Luiz Felipe senza graffiare (ne esce fuori un tiro-cross sciapo). Sono avvisaglie: nella ripresa gli arriva un pallone vagante che lui trasforma semplicemente in magia. Esce dolorante.

(Dal 76' Mertens s.v.)





All.Ancelotti 6,5: Nel primo tempo il Napoli non parte bene: sembra un po' ingolfato, lento, impacciato. Poi cresce, sembra una piovra, avvolge la Lazio in una stretta letale. Prima esterna, prima vittoria, alla faccia del tanto criticato (non) mercato. Il suo tocco si vede: il Napoli è consapevole, ghermisce la preda, non gli lascia scampo.