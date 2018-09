Sampdoria-Napoli 3-0



Ospina 5,5: non sembra particolarmente colpevole sui gol, forse poco reattivo su alcune conclusioni blucerchiate.



Hysaj 5,5: in avvio è più propositivo in fase di spinta rispetto a Mario Rui, tanto è vero che spesso il Napoli attacca sfruttando la corsia di destra. Si perde con il passare dei minuti.



Albiol 5: in bambola nelle due occasioni che generano il primo e il secondo gol dei padroni di casa. Quagliarella lo manda fuori tempo con la finta che propizia il raddoppio di Defrel.



Koulibaly 5: anche lui come Albiol dimentica l'uomo con troppa facilità quando la Samp attacca. Spaesato e fuori posizione quando la Samp trova il 2-0, non marca e non chiude né su Saponara né su Quagliarella.



Mario Rui 4,5: timido, impacciato e troppo bloccato in difesa. Sulla fascia sinistra azzurra la Sampdoria sfonda con troppa facilità.



Allan 6: tocca una gran quantità di palloni, calamita la sfera ogni volta che transita nella sua zona di campo. E' il vero motore del Napoli, non molla mai un centimetro anche se rispetto ad altre partite è meno incisivo in fase offensiva. E' l'ultimo ad arrendersi



Diawara 5: dovrebbe dare i tempi alla manovra azzurra, ma non ci riesce. Nervoso e troppo scolastico. Ancelotti se ne accorge e lo toglie.



(dal 70' Rog 6: ha decisamente un altro passo rispetto a Diawara. Entra fresco, ma è decisamente più intraprendente. Prende un'ammonizione ingenua).



Zielinski 5: non si nota né in fase di rottura, né in quella di impostazione. Partita anonima da parte del polacco.



Verdi 5: fumoso, non salta mai il diretto avversario. Rispetto a Insigne viene sollecitato maggiormente, perchè dalla sua parte Hysaj spinge più di Mario Rui ma non riesce a sostenere le sgroppate del terzino albanese.



(dal 46' Ounas 6: anche lui prova ad approfittare della maggior freschezza e della sua velocità, ma predica nel deserto).



Milik 5: l'unico squillo sino all'intervallo è un tiro da fermo potente ma centrale che non impegna Audero. Sbaglia anche un gol, non è da lui, Tonelli e Andersen lo cancellano dal campo.



Insigne 5: nel primo tempo si vede pochissimo. Avulso dal gioco, viene raddoppiato continuamente dalla catena Barreto-Bereszynski che lo limita con regolarità. Esce senza aver inciso minimamente.



(dal 46' Mertens 5,5: da subito più pericoloso di Insigne. Non è sufficiente però il suo ingresso per variare l'inerzia del match).



All. Ancelotti 5: il suo Napoli non crea pericoli alla Samp. Diawara non riesce a costruire l'azione, l'attacco è spaesato e senza idee, e la difesa sbanda in maniera preoccupante. Il post Sarri è ancora un cantiere a cielo aperto, l'ex mister di Milan e Real Madrid ha l'esperienza per gestire la situazione ma la partita con la Samp lascia tanti punti interrogativi su cui riflettere.