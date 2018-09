: primo tempo scandito da un'uscita e dai modi per evitare il freddo del San Paolo.: esordio molto positivo, spinge tantissimo andando al cross con qualità. Un motorino inesauribile che va rivisto in gare più probanti in fase difensiva. Gli riesce una giocata nella ripresa da playstation che si prende la standing ovation del San Paolo.: raramente chiamato in causa, gestisce il pallone con intelligenza, senza fretta, dimostrando una buona padronanza dei mezzi tecnici: solita performance da muro invalicabile: da sicurezza anche a Maksimovic confermando il trend che più gioca meglio sta. Resta un patrimonio assoluto del Napoli e del campionato: gli tocca un compito di maggiore equilibrio rispetto alla spinta pura rispetto al solito vista la presenza di Malcuit. Senza affanni gestisce le saltuarie folate parmensi, proponendosi quando possibile: impressiona per qualità e quantità. Porta palla con personalità, autorevole nella gestione del pallone, rapido nella giocata. Nella prima con la Stella Rossa partì da intermedio, questa sera da esterno: la duttilità non penalizza la performance: si inserisce e crea oltre al solito lavoro di rottura, in un centrocampo a due non disdegna il lavoro di impostazione: non soffre la mediana a due, senza esser chiamato al ruolo da regista ma da intermedio agisce con concretezza, cercando a più riprese la verticalizzazione o il cambio gioco, sfruttando un atteggiamento del Parma che ha favorito questo tipo di giocata: sbaglia un'occasione facile facile, non trova il tempismo per esser decisivo in altre circostanze. Sempre, però, nel vivo del gioco, anche in una posizione alla quale si sta adattando(dal 31' stentra bene in campo, dimostrando, mettendosi subito al centro di diverse azioni, compreso l'assist del 3-0): vederlo giocare è una goduria, forse il miglior Insigne di sempre. Cinque gol in sei partite di campionato, un assist no-look per Milik sul 2-0 che vale qualcosa in più il prezzo del biglietto. In un abito tattico che Ancelotti gli ritaglia su misura riesce ad esaltarsi in un modo fantastico(dal 33' stpimpante, non fa rimpiangere Insigne)non parte benissimo, nel primo tempo non riesce a trovare la giusta posizione, ma arricchisce con l'assist per Insigne. Si riscatta nella ripresa sul preziosismo di Insigne. Completa la vittoria del Napoli con un tap in facile nella ripresa sulla conclusione di Mertens, mostrando quei segnali di miglioramento attesi da un centravanti del suo livello(dal 40' strivolta il Napoli come un calzino, nove cambi rispetto a Torino sembrava quanto meno un azzardo. In campo si vede un Napoli che gioca a memoria, con calciatori come Maksimovic valorizzati e Fabian già pronto per i grandi palcoscenici oltre al capolavoro tattico su Insigne. Chapeau