: protagonista più volte di alcuni interventi molto importanti, non può nulla sul gol di Soriano.: questa sera ci mette finalmente attenzione in fase difensiva. Non sbaglia quasi nulla lì dietro e quando c'è da spingere non si tira certo indietro.: in coppia con Koulibaly è un altro giocatore. Trova certezze e pulizia negli interventi.: il suo rientro è importantissimo. Guida la difesa da grande giocatore.: buon avvio di partita, soprattutto in fase di spinta. È costretto a fermarsi dopo poco per l'ennesimo infortunio (22' p.t.: soffre all'inizio ma pian piano prende le misure. Commette un grosso errore in una ripartenza quando avrebbe potuto servire Zielinski nello spazio ma decide di fare tutto da solo sprecando l'occasione).: diversi errori di misura, non entra mai veramente in partita.: primo tempo un po' opaco, ma nella ripresa inizia a vedere Osimhen che si butta negli spazi. Commette un'ingenuità perdendo palla al limite della propria area da cui nasce il gol del Bologna.: nonostante i problemi fisici si rende immediatamente protagonista con l'assist di tacco per il vantaggio di Insigne. È suo l'assist anche per il gol di Osimhen (34' s.t.).: corre tanto per 90 minuti. Si avvicina più volte al gol ma è impreciso. Forse qualche volta si intestardisce troppo con il dribbling.: deve ancora trovare la condizione migliore, si vede che ne ha bisogno. Ora avrà una settimana intera a disposizione per lavorare in vista della prossima gara (8' s.t.: dopo un girone intero torna al gol. Ha anche un'occasione clamorosa servita su un piatto d'argento da Insigne ma la fallisce clamorosamente).: dopo l'episodio di Reggio Emilia risponde sul campo trascinando la squadra con una doppietta e giocate da grande giocatore. I gol sarebbero potuti essere tre ma è altruista e cerca di regalare la doppietta a Osimhen (34' s.t.).: vittoria importante, anche se il suo Napoli rischia qualcosa forzando troppo l'uscita con il palleggio dal basso.