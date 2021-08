: al primo squillo dopo un quarto d'ora risponde subito presente sull'occasione di Johnsen. È sempre deciso e convinto nelle uscite e negli interventi.: con un Europeo da protagonista ha acquisito consapevolezza nei propri messi. Oggi è una costante in entrambe le fasi. Ha conquistato lui il secondo rigore che ha sbloccato il match.: pochi pericoli dalle sue parti ma è sempre attento e pulito.: come sempre è un gigante. I suoi interventi infiammano il Maradona, i tifosi pagano il biglietto anche per vedere chiusure come quella su Forte a 10 minuti dalla fine.: diligente e intelligente, lavora bene di reparto seguendo sempre bene la linea difensiva. Sulla fascia non ha tantissimo spazio ma sa sfruttarlo e conquista il primo dei due rigori azzurri.: ci mette un po' per velocizzare il gioco, ancora non è nella sua forma migliore (26' s.t.: Spalletti lo lancia a sorpresa e lui risponde presente con giocate di qualità).: è sicuramente tutt'altro giocatore rispetto alla stagione passata, ma deve migliorare ancora sotto il profilo della personalità.: è ancora timido nelle due fasi. Perde una palla sanguinosa davanti la difesa che mette in pericolo il Napoli. A dieci minuti dalla fine del primo tempo lascia il campo causa infortunio (35' p.t.: l'inizio per lui è di rodaggio, ma nel secondo tempo diventa decisivo e immarcabile partendo da sinistra. Sprint di livello e gol del raddoppio per coronare un'ottima prova).: manca qualche giocata delle sue. Può e deve dare maggior imprevedibilità all'attacco azzurro (26' s.t.: ritorna in campo dopo il grande spavento dello scorso 11 luglio contro Trinidad & Tobago. Alla ricerca della condizione migliore per poter sprintare come suo solito, ma ha già dato qualche saggio delle sue qualità).: parte fortissimo, è il pericolo numero uno per il Venezia. Al 23' però viene espulso per una sbracciata su palla inattiva. Rosso da rivedere, ma senza lui il Napoli resta in inferiorità numerica.: leader tecnico e carismatico. Dopo l'espulsione di Osimhen carica ogni singolo compagno. Si carica la squadra sulle spalle, sbaglia un rigore e ha la forza di presentarsi nuovamente sul dischetto, non sbagliando la seconda volta. Illuminante, come sempre nelle giocate (40' s.t.).: bene la prima sulla panchina del Napoli. Vincere all'esordio è sempre bello. Perde le staffe per un arbitraggio che non lo convince, ma ha la capacità di far sembrare il suo Napoli in parità numerica nonostante l'uomo in meno.