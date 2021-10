Napoli-Roma





Napoli:





Ospina 6,5: non sbaglia un intervento, puntuale nelle parate e nelle uscite. Ormai è una sicurezza lì tra i pali.



Di Lorenzo 6: La spinta non è la solita ma è attento lì dietro. Sul finale soffre la freschezza di El Shaarawy.



Rrahmani 6,5: Abraham ha delle doti atletiche importanti e non è facile stargli dietro. Lui ci riesce, lo anticipa ed è bravo con chiusure tempestive.



Koulibaly 7: solito gigante, nell'uno contro uno non viene mai superato. Il Napoli non può fare a meno del suo leader difensivo.



Mario Rui 6: nel primo tempo è più bloccato perché Zaniolo spinge bene e ha un passo importante. Fatica un po' ma nella ripresa cresce tantissimo in entrambe le fasi.

: come al solito è prezioso nel gioco fisico, di interdizione. Un po' meno quando c'è da fare l'ultima scelta sulla trequarti avversaria.: la Roma ci mette intensità e lui non ha vita facile, deve giocare il pallone in maniera rapida ma ci riesce facendo girare la squadra.: ha voglia di fare, si muove ma si perde quando ha palla tra i piedi, suo punto forte solitamente. Troppi errori tecnici che danno via più volte alle ripartenze della Roma (26' s.t.: ingresso positivo, si muove bene tra centrocampo e attacco ma con la Roma molto chiusa è difficile trovare spazi).: con il suo mancino a rientrare Vina ha qualche difficoltà. Molto prezioso nel ripiego difensivo (26' s.t.: entra per dare una soluzione differente, con i suoi allunghi in profondità e tiene in apprensione il reparto arretrato giallorosso).: serata difficile, Mancini e Ibanez gli si attaccano addosso senza farlo respirare. I compagni lo servono poco e non entra tanto nel vivo dell'azione.: inizio difficile, è costretto ad accentrarsi di più per giocare con maggior continuità palla. Ci riesce ed ispira le azioni del Napoli, va vicino anche al gol nel primo tempo (36' s.t.).: il ritorno all'Olimpico non può che avere un sapore speciale per lui. Tra i fischi e le offese risponde con un saluto. Serata complicata, la Roma gioca d'intensità e sa chiudere in tempo gli spazi. Si ferma la striscia vincente del suo Napoli e ora il primo posto va diviso con il Milan.