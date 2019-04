Chievo Verona-Napoli 1-3



Ospina 6: gioca quasi da spettatore non pagante, ma quando è tirato in ballo si fa trovare pronto.



Hysaj 6: bene in fase difensiva, ci si poteva aspettare qualcosa di più in fase di ripartenza.



Chiriches 6,5: tutto regolare perlui, aiutato come sempre dal suo grande compagno di reparto.



Koulibaly 7,5: due gol e partita da vero gladiatore. Lotta su ogni pallone, neutralizzando ogni azione in avanti degli avversari.



Ghoulam 6: sovrapposizioni che fanno male alla difesa del Chievo, anche se nel secondo tempo sbaglia qualche giocata lunga di troppo.



Callejon 6,5: si propone spesso uno contro uno e più di una volta fa fuori l'avversario. Bene anche in fase di ripiegamento.

(36' s.t. Verdi: s.v.) Zielinski 6: primo tempo giocato costantemente in avanti, spingendo e proponendosi sulle seconde palle. Seconda parte della gara più nascosto dietro le linee clivensi, cosa

che lo porta anche a degli errori di misura nei passaggi.



Fabian Ruiz 6: inizia bene poi si spegne un po' nella ripresa, tornando a mostrare gli errori visti contro l'Arsenal.

(27' Younes 6: fa il suo con giocate semplici ma efficaci.)



Insigne 6,5: quando duetta con Milik è praticamente imprendibile, sfiorando sia lui che il compagno la rete. La forma fisica è ancora buona e può risultare fondamentale in questo finale di campionato per blindare il secondo posto.

(22' s.t. Allan 6: cerca subito di spingere in avanti ed entra immediatamente nel ritmo gara.)



Mertens 6,5: crea scompiglio a tutta la difesa clivense sia con la sua tecnica, sia con i suoi inserimenti.



Milik 7: gioca sempre vicino ai suoi rispettivi compagni di reparto, arretrando bene per creare gli spazi di inserimento. Proprio da fuori area poi trova un bellissimo gol.



All. Ancelotti 7: Vittoria fondamentale non solo per la classifica ma soprattutto per il morale in vista del ritorno contro l'Arsenal. Il Napoli deve solamente rivedere alcune piccole incertezze e sarà pronto ad affrontare gli inglesi.