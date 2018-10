: Salva il risultato su Lasagna dopo un tiro a botta sicura. Non rischia: Grandissima partita del terzino francese. Bene sia in copertura che in fase di spinta, il rigore nasce da una sua gran giocata sulla destra: Meglio nella ripresa che nel primo tempo, rischia di regalare a Lasagna il pallone dell'1-1: Partita quasi perfetta per il centrale senegalese. Mura Lasagna con una gran diagonale nella ripresa, non sbaglia nulla: Si propone anche in fase offensiva impensierendo i laterali dell'Udinese; difensivamente si salva senza grossi patemi: Un guerriero nato, recupera e fa ripartire le azioni dei suoi. Bellissima prestazione dell'ex Udinese (uno dei tanti in campo): I suoi strappi impensieriscono la difesa friulana, poi viene fatto rifiatare a 5 dalla fine(dal 40' s.t.: Trasforma in oro la prima palla che tocca, ripaga la fiducia di Ancelotti: Si fa male subito ed è costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 4 minuti(dal 4' p.t.: Entra, recupera il pallone e segna un grandissima gol con il destro a giro): Si guadagna il rigore con una conclusione murata dalla mano di Opoku, bene in fase di inserimento: Tiene palla e fa salire la squadra, ma non è pericoloso sotto porta, sprecando due palle gol(dal 29' s.t.: Dà una mano in fase di recupero e di impostazione, fa ciò che gli chiede il mister: Chiude il match spiazzando Scuffet, concretizzando il rigore concesso dopo il fallo di mano di Opoku: Anche senza Insigne porta a casa 3 punti preziosissimi. Azzecca i cambi inserendo Ruiz e Rog