: protagonista in positivo al 24' quando in uscita bassa riesce a chiudere Kulusevski nell'1 contro 1. Per il resto non è chiamato troppo in causa.: a volte è troppo leggero nelle giocate e sbaglia qualche passaggio di troppo. Non incide in fase di spinta.: errore clamoroso dopo dieci minuti. Regala palla a Morata che a tu per tu con Ospina sblocca la gara in un momento arrembante del Napoli.: è semplicemente l'uomo in più. Insuperabile lì dietro, decide ancora una volta un Napoli-Juventus sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un gol.: primo tempo interessante, soprattutto quando c'è da spingere. Nei secondi quarantacinque minuti, complice anche un problema alla caviglia, cala di livello e intensità (45' s.t.).: esordio super convincente. Minuto dopo minuto cresce in fase di interdizione occupando tanto campo, arriva ovunque e mostra anche una discreta tecnica. Ha già conquistato i tifosi partenopei.: con l'assenza di Lobotka e Demme cerca di costruire lui il gioco. Non è nelle sue corde ma è spesso nel vivo dell'azione.: trova il gol del pareggio che regala nuovo entusiasmo al Napoli. Oltre questo quando ha palla mette sempre in apprensione la difesa della Juve (27' s.t. Lozano 5,5: il Napoli ha bisogno della sua velocità ma è ancora lontano da ciò che ci si aspetta).: mai in partita, va spesso a vuoto e si becca anche un giallo. Spalletti è costretto a sostituirlo per cercare una scossa (1' s.t.: accende e vivacizza il reparto offensivo azzurro).: si intestardisce qualche volta portando troppo palla. Sa rimediare con le sue solite giocate di classe e spirito di dedizione. Il gol del pareggio parte da una sua conclusione non trattenuta da Szczesny (28' s.t.: Insigne si fa male e tocca a lui. Di rientro dall'infortunio si aspetta la miglior condizione fisica dal polacco).: le fatiche con la Nigeria si fanno sentire. Non è straripante in campo aperto come al solito ma si impegna e ce la mette tutta per aiutare la squadra (45' s.t.).: fa tre su tre in campionato e trova un successo importantissimo contro una diretta concorrente come la Juventus. Dopo essere andati in svantaggio i suoi non hanno saputo reagire ma il secondo tempo è stato tutto di carattere. La strada è quella giusta, ora va continuata a percorrere.