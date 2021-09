- Si prende qualche rischio di troppo nel primo tempo su Deulofeu. Per il resto non sbaglia niente. E' sempre attento anche a gara ormai finita. Nega con una gran parata il gol della bandiera a Pussetto.- Serata tranquilla. L'Udinese si fa vedere poco dalle sue parti, lui amministra senza prendersi alcun rischio.- Difensivamente nessuna sbavatura, controlla bene Pussetto. Gioca sempre in anticipo sull'avversario, è puntuale in chiusura. Si toglie anche la gioia del gol. Sua infatti la firma sul raddoppio partenopeo.- Serata perfetta per il centrale del Napoli. Granitico in difesa, decisivo nell'area di rigore avversaria. Assist e gol, è lui il migliore.- Spinge costantemente sulla corsia di sinistra. Esce vincitore dal duello con Molina. Ci mette anche lo zampino nel quarto gol, offrendo l'assist a Lozano per il definitivo poker.(41'- Un centrocampista completo. Tanto lavoro sia in fase di interdizione che di costruzione. Ha un passo diverso rispetto ai centrocampisti dell'Udinese. Praticamente vince ogni duello.- Spalletti lo sta trasformando in un playmaker, lui nello stadio in cui vinse l'Europeo con la sua Spagna dimostra che quel ruolo può farlo alla grande. Detta i tempi alla squadra, dai suoi piedi parte la manovra azzurra. Sfortunato quando colpisce il palo con un tiro chirurgico da fuori area.(35' s.t.- Preferito a Lozano, dimostra di poter essere un titolare in questo Napoli. E' sempre nel vivo del gioco, tanto movimento senza mai dare punti di riferimento ai difensori avversari. Mette in costante apnea Samir.(30' s.t.- Conferma quanto di buono aveva fatto vedere nelle scorse partite. Si vede che è in fiducia. Semplice ma preciso nelle giocate, non fa mai la scelta sbagliata.- Il capitano del Napoli insegna calcio. Il gol che sblocca la gara è tutto suo, Osimhen tocca soltanto sulla linea. La sua partita però va ben oltre quella giocata. La difesa avversaria non riesce mai a fermarlo. All'Europeo ha fatto quel salto di qualità che gli mancava.(25' s.t.- Entra ed è subito decisivo. Cala il poker con un gol che gli può dare fiducia. Spalletti può contare anche sul messicano, più che una valida alternativa.)- Fa a sportellate con Nuytinck. Quando accelera nello spazio è difficile, anzi quasi impossibile, stargli dietro. E' il punto di riferimento offensivo che serve a questa squadra.(35'- Il Napoli dimostra di essere squadra vera, il primo posto non è affatto casuale. Gioco, intensità, mentalità vincente. Tutto questo in soli due mesi e mezzo di lavoro. Ancora presto per dare giudizi ma i partenopei se giocano così possono lottare davvero per stare davanti a tutti.