Napoli, le pagelle di CM: Kvara da stropicciarsi gli occhi, sbaglia Lobotka. Calzona e i cambi, non c'è feeling

Napoli: rischia alla mezz'ora con un'incertezza su un'uscita alta. Battuto dalla punizione perfetta di Biraghi, non arriva sul destro all'angolo di Nzola.: out Di Lorenzo, è arrivato il momento della sua chance dall'inizio. Ci mette la sua solita determinazione e va con pericolosità sul fondo servendo in area qualche pallone interessante.: porta in vantaggio il Napoli svettando più alto di Martinez Quarta. Non riesce ad opporsi a Nzola sul gol del 2-1.: si affida tanto al gioco fisico, ai duelli aerei. Non commette errori evidenti.

: partita attenta, solida nel contenere Nico Gonzalez e, quando si allarga, Beltran.: copre più zone del campo e a volte si inserisce anche con buoni tempi.: da un suo fallo di mano davanti l'area di rigore nasce la punizione segnata da Biraghi.: si vede veramente poco in entrambe le fasi e spesso gira a vuoto.: parte bene sulla fascia destra dando fastidio a Biraghi. Serve l'assist a Rrahmani pennellando bene il calcio d'angolo. Però arriva da parte sua il regalo a Nzola. Sfiora il gol al 63' con un bel mancino di prima intenzione ma il palo gli dice di no (31' s.t.: nessuna sgasata degna di nota).

: cerca di attaccare in mezzo ai due difensori della Fiorentina ma difficilmente riesce a giocare d'anticipo (31' s.t.: lo si ricorda solo per il calcio d'angolo battuto sulla testa di Rrahmani che ha sfiorato la doppietta e per il destro e incrociare al 93' di poco al lato).: sembra essere ispirato, poi si innervosisce. Non si ferma e trova una magia quasi all'ora di gioco con una punizione spettacolare all'incrocio. Imparabile per Terracciano (41' s.t.).: primi 20 minuti buoni del Napoli, fatti della giusta intensità e del vantaggio con Rrahmani. Dopodiché arrivano i soliti errori, le distrazioni e la Fiorentina che ne approfitta. Esce dal Franchi con un buon pareggio grazie all'invenzione di Kvara che tiene ancora aperto il discorso ottavo posto. Cambi solo nel finale, come al solito.