Napoli, le pagelle di CM: Kvara di nuovo solo, Ngonge fa sperare. Simeone-Raspadori ancora senza gol

Napoli-Genoa 1-1





Napoli



Meret 6,5: ritrova il suo posto tra i pali quasi due mesi dopo l'ultima volta. Risponde subito presente con una buona parata sul tentativo di testa di Retegui e si ripete al 28' sullo stesso. Non può nulla sul gol di Frendrup.



Di Lorenzo 6,5: nonostante le difficoltà cerca sempre di mantenere la calma e fa su e giù lungo la fascia. Arriva spesso in area e fa da sponda per il gol di Ngonge.



Rrahmani 6: poco impegnato in marcatura, quando può va in anticipo per recuperare palla e provare a impostare.



Ostigard 5,5: nonostante le sue buone qualità nel gioco aereo soffre Retegui e si fa anticipare più di una volta con il centravanti avversario che si rende pericoloso (1' s.t. Natan 5,5: sul gol di Frendrup guarda solo il pallone dimenticandosi di Retegui. Poi cerca di rimediare ma il suo tentativo finisce sui piedi del centrocampista del Genoa che non sbaglia).



Mazzocchi 6: dopo la buona prestazione di San Siro Mazzarri gli ridà fiducia. Gioca a piede invertito e questo nell'impostazione lo rallenta più volte ma quando va a puntare sa rendersi insidioso (20' s.t. Olivera 6: da un suo cross sulla sinistra nasce il gol di Ngonge).



Anguissa 6: due delle occasioni più pericolose della partita sono sue. Nel primo tempo bello il sinistro di prima da fuori, respinto da Martinez. Nel secondo, invece, stacca perfettamente di testa e sfiora la traversa.



Lobotka 5,5: la manovra del Napoli deve inevitabilmente passare per i suoi piedi ma non ha la solita bravura nel velocizzare, qualche tocco di troppo.



Traorè 6: prima da titolare e dà buone sensazioni lì nel ruolo che è stato a lungo di Zielinski. Finisce la benzina, come previsto e viene sostituito all'ora di gioco (14' s.t. Lindstrom 5,5: non è lo stesso impatto delle ultime gare. Confusionario, a testa bassa. Ma viene anche mandato un po' troppo in giro per il campo).



Politano 5,5: viene tanto dentro al campo, riesce a liberarsi più volte però non combina niente di concreto (14' s.t. Ngonge 7: questa volta il gol è tutto suo, non c'è nessun autogol che possa fermarlo come contro il Verona. Si gira molto bene e la infila con il mancino all'angolino evitando quantomeno la sconfitta).



Simeone 5,5: un passo indietro rispetto al Milan nel gioco con la squadra. E area tocca pochi palloni, uno dei quali è un'occasione fallita ad inizio partita (30' s.t. Raspadori 5,5: impalpabile, ancora una volta).



Kvaratskhelia 6: la superiorità numerica la crea spesso saltando con continuità chiunque gli sia davanti, non ha però l'appoggio giusto e diventa complicato risolverla da solo. Non riesce però ad avvicinarsi quanto serve alla porta.





Mazzarri 5: è finito il tempo delle scuse, è finito il tempo della convinzione che la sfortuna c'entri qualcosa. Il suo Napoli è poco avvolgente, Kvara è lasciato solo al suo destino e la zona Champions rischia di allontanarsi ancora di più. Contano i risultati e non li sta portando.