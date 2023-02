Sassuolo-Napoli 0-2





Meret 6: salvato prima dal palo e poi dal Var sui tiri di Laurienté. Il resto è poco e decisamente parabile.



Di Lorenzo 6: il più impegnato dei difensori di Spalletti, Laurienté è scomodo e a volte gli scappa. Ma lui è un capitano vero, non molla e trova pure il coraggio di proporsi in avanti.



Rrahmani 6,5: impreziosisce una prestazione difensiva praticamente perfetta con il bel lancio illuminate per Osimhen.



Kim 6,5: serata semplice per un giocatore attento come lui. Defrel fa poco, Pinamonti ancora meno.



Olivera 6: Bajrami, il vice Berardi, non fa nulla, così lui si appisola e a un certo punto commette persino una gaffe. Per sua fortuna il Var cancella la scena (e il gol di Laurienté) per un fuorigioco passivo di Defrel. Meglio nella ripresa.



Anguissa 5,5: impreciso in più di un’occasione nel primo tempo, Spalletti spesso lo redarguisce. Poi aggiusta la mira



(32’ s.t. Ndombele 6: fa rifiatare Zambo. Utile e umile)



Lobotka 6,5: non sbaglia una scelta, trabocca di materia grigia.



Elmas 5,5: poteva segnare il 3 a 0, solo che sbaglia lo stop sull’assist di Kvara. Ammonito per un fallo tattico su Laurienté a inizio secondo tempo.



(38’ s.t. Zerbin s.v.)



Politano 6: impegna costantemente Rogerio, ma non arriva mai a concludere.



(11’ s.t. Zielinski 6: braccato da Frattesi, rischia grosso perdendo una palla al limite dell’area, ma riesce comunque a fare fallo. Di là dalla metà campo si diverte a fraseggiare con il georgiano)



Osimhen 7: a campo aperto si trascina dietro Ruan ed Erlic, è il pericolo numero uno su ogni palla lunga. Prima prende un palo, poi si inventa un gol impossibile, Quaglia style, anche se la complicità di Consigli rimane importante. A inizio ripresa fallisce malamente la doppietta personale.



(38’ s.t. Simeone 6,5: forse poteva entrare prima, in ogni caso lui la butta dentro di testa nel recupero, ma il Var annulla per un fuorigioco di Lozano)



Kvaratskhelia 7,5: rompe ‘l’equilibrio’ dello zero a zero con una giocata da fenomeno intorno al 12’. Salta a centrocampo Lopez, resiste alla carica di Laurienté, infine arriva al limite dell’area e calcia sotto le gambe di Erlic mirando all’angolino. KK77 non gioca, vola.



(32’ s.t. Lozano 6: il Var gli toglie l’assist per il 3 a 0 di Simeone. Era scattato in fuorigioco)





All. Spalletti 7,5: quasi perfetto il primo tempo, lui non smette di martellare anche nella ripresa, rimproverando l’uno e l’altro al minimo calo d’attenzione, da vero perfezionista. È il primo fenomeno di questo Napoli.