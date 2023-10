Verona-Napoli 1-3Napoli:: il Verona parte forte e lui risponde immediatamente presente con due interventi nei primissimi minuti. Altre due parate importanti nella ripresa, soprattutto quella al 73'.: è un attaccante aggiunto per il Napoli, riempie l'area con pericolosità e nonostante questo è anche lì sulla fascia con costanza. È sfortunato sulla rete degli scaligeri con la palla che gli sbatte all'improvviso addosso e finisce sui piedi di Lazovic.: ci mette personalità nella gestione, sbaglia però sul gol di Lazovic andando a vuoto di testa.: nessuna sbavatura evidente, fa sentire il fisico quando serve e non tira mai indietro la gamba.: funziona benissimo l'asse con Kvara sulla fascia mancina, si propone con grande (21' s.t.: lavora con intelligenza e non commette errori, cosa importante a quel punto della gara e per il finale).: preziosissimo in interdizione, non lascia spazi e riconquista tanti palloni. Si vede spesso anche con gli inserimenti.: uomo ovunque. Battaglia davanti la difesa con efficacia e costruisce dettando i tempi quando e come vuole lui.: inizialmente il meno attivo del centrocampo napoletano. Quando c'è da giocare di qualità c'è sempre il polacco che emerge.: continua il suo momento positivo, segna il gol che sblocca la partita e serve anche i due assist per Kvaratskhelia (39' s.t.).: si muove tanto su tutto il fronte offensivo, crea spazi, ha qualche chance e trova l'assist per Politano (21' s.t.: caratteristiche differenti rispetto a Raspadori, è un centravanti fisico e prova a tenere più palloni. Ha anche un'occasione e sfiora il quarto).: si carica la squadra sulle spalle con enorme qualità. Fa ammattire la retroguardia veronese e segna il primo gol 'alla Kvara' sterzando sul mancino e battendo Montipò sul primo palo. Poi la doppietta, quando vola via in campo aperto per il 3-0 che taglia le gambe al Verona (31' s.t.: poco tempo per lui, vuole mettersi in luce e in alcune situazioni si accende centralmente. Anche se senza risultati importanti).: l'approccio non è quello che si aspettava, ma è servito poco tempo per venire fuori con la testa giusta e arrivare a una vittoria meritata come quella di oggi. Il Napoli riparte da Verona.