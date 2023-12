: para il rigore in un momento cruciale. Salva il Napoli e dà la carica, prima di lasciare il campo per infortunio (29' s.t.).: non ha il solito aiuto di Politano ma si accende per spingere con continuità. Rischia quando Colombo gli scappa alle spalle e da lì nasce il rigore sbagliato da Pessina.: si vede soprattutto nell'impostazione e cerca di velocizzare il gioco a più riprese,: attento e puntuale nelle letture preventive lì dietro.: braccio largo per lui, concede il rigore per il Monza. Per sua fortuna non incide sul match, anche se prima di quello non aveva commesso errori.: nel primo tempo è l'uomo più pericoloso del Napoli con qualche tentativo da fuori e quella grossa occasione in cui si inserisce molto bene ma colpisce centralmente trovando l'opposizione di Di Gregorio.: reduce da un infortunio e si vede. A tratti prova a velocizzare ma c'è poca luce nelle sue giocate (40' s.t.).: sterzate e guizzi che creano qualcosa nel primo tempo, trova degli spazi interessanti. Nella ripresa, però, sparisce prima del cambio (27' s.t.: entra anche con la convinzione giusta, però come Kvara spreca sotto porta una palla da spingere in rete).: tanta voglia, applicazione e riesce a sfruttare la sua velocità in alcune situazioni potenzialmente pericolose. Pecca nella qualità (27' s.t.: ancora niente dal suo impatto. Vuole strafare a volte e si incarta).: davvero poca roba, non tocca quasi mai palla. Rischia di diventare determinante quando nel secondo tempo con un tocco di fino mette in porta Kvaratskhelia. Il georgiano fallisce l'occasione.: sempre nel vivo dell'azione, svaria tanto e tiene costantemente in apprensione la difesa del Monza. Pesa come un macigno il suo errore sotto porta.: si cala nel momento di difficoltà e decide di far giocare dal 1' Zerbin per abbassarsi anche a 5 quando occorre. Tante assenze, ci sono delle giustificazioni ma è un Napoli che continua a non vincere e non può che esserci delusione. Si becca anche un rosso per proteste nel momento di massima tensione: si prende qualche rischio nel gioco con i piedi ma è efficace. Bravo nelle uscite e dice di no al tentativo di Anguissa da pochi passi nel primo tempo, così come nella ripresa mura Gaetano e Kvaratskhelia.brutto cliente Kvara, nonostante il momento complicato del Napoli. Il georgiano lo punta in continuazione e lo mette in difficoltà (31' s.t.s.v.).: era già piaciuto a Palladino come difensore centrale e decide di riproporlo in quella zona di campo. Si attacca a Raspadori senza concedergli tanto spazio.: fa buona guardia su Zerbin, cerca di restargli sempre attaccato per: dalle sue parti c'è più spazio per spingere perché Kvara copre meno rispetto a Zerbin e diventa insidioso il suo inserimento come quando al 13' va a chiudere l'azione avvicinandosi al gol. Con un'ammonizione sulle spalle viene sostituito all'intervallo (1' s.t.6: si becca un giallo immediatamente ma non demorde e si applica nella doppia fase.).qualità e un bel passo, caratteristiche che gli permettono di essere imprevedibile in fase di possesso (18' s.t.5,5: un po' disordinato e impreciso. Si cala nella battaglia, forse anche troppo beccandosi un giallo quando viene a contatto con Kvara).5: ha sul mancino l'opportunità di portare 3 punti a casa. Sbaglia però il calcio di rigore calciando malissimo.6,5: con la sua gamba fa su e giù lungo la fascia, combatte dal primo all'ultimo.5,5: combina poco e niente lì davanti, (12' s.t.6,5: con lui in campo si vede subito qualità, è un giocatore importante che può fare sempre la differenza. Il rigore per il Monza lo conquista lui con una conclusione destinata verso lo specchio).6: accelera con una buona pericolosità. Il rigore nasce da un suo dribbling vincente su Rrahmani.5,5: poca roba nei duelli con Rrahmani e Juan Jesus, non si vede quasi mai. Eccetto sull'occasione del rigore quando viene lanciato in profondità da Gagliardini e brucia Di Lorenzo in velocità (31' s.t. Pepin s.v.).: la costruzione del Monza è sempre pulita fin dal basso con il portiere. Rischia anche di vincerla ma il rigore sbagliato da Pessina gli nega i 3 punti. Uscire dal Maradona contro i campioni d'Italia con un pareggio, però, può sicuramente far piacere.