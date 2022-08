Napoli-Monza 4-0Napoli: pochi palloni sono arrivati dalle sue parti e nel finale ha salvato una palla insidiosa.: solito treno instancabile sulla destra. Fa su e giù lungo tutta la fascia inserendosi anche in area con pericolosità.: è il primo ad impostare l'azione del Napoli dalla difesa. Ci mette dentro anche letture intelligenti e pulite.: l'intesa con Rrahmani si affinerà con il tempo, si stanno iniziando a conoscere e questa sera lo hanno fatto con buoni risultati. Segna anche il primo gol con la maglia azzurra con un grande stacco.: la catena di sinistra con Kvaratskhelia funziona molto bene. Oggi meno inserimenti per il terzino portoghese ma c'è stata la solita attenzione e pulizia nel gioco (25' s.t.: subentra e mette soprattutto minuti nelle gambe. Ne ha bisogno dopo l'infortunio).: il centrocampo funziona anche con le sue qualità tecniche e fisiche. Si inserisce centralmente all'ora di gioco servendo poi Osimhen che raddoppia.: è il metronomo di questo Napoli, scandisce perfettamente i tempi di gioco. Ha anche degli strappi improvvisi che rompono la linea avversaria. Per il gol del 3-0 riconquista lui palla, la conduce e serve l'assist per Kvaratskhelia (33' s.t.).: non trova il gol ma la sua tecnica si vede eccome. Alcune giocate sono veramente illuminanti e trova due assist. La sua stagione è iniziata con il piede giusto.: nel primo tempo sembra andare con il freno a mano tirato. Migliora nei secondi quarantacinque minuti di gioco quando inizia a puntare e saltare più volte Carboni (33' s.t.).: quando lui parte Ranocchia non riesce a stargli dietro. Ha una voglia matta di sfondare, di segnare e ci riesce anche con un bel movimento ad allargarsi per il 2-0 (38' s.t.).: la prima al Maradona è da urlo. Un gol alla Insigne con un tiro a giro meraviglioso nel primo tempo. È una perla anche il 3-0 momentaneo per la sua doppietta, quando mette a sedere un avversario e infila in buca d'angolo con il mancino ad incrociare (25' s.t.: entra in gara quando il risultato è già archiviato. Gestisce con i compagni il risultato).: Napoli straripante contro il Monza. Nonostante una squadra rivoluzionata lui ha già trovato l'assetto giusto e le motivazioni giuste anche per i nuovi arrivati. 4-0 che non lascia minimamente dubbi, un risultato che rappresenta quanto visto in campo.