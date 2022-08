Verona-Napoli 2-5



Meret 6: viene preso in causa poco, quando chiamato si mostra non sempre sicuro.



Di Lorenzo 6,5: buona prestazione, con propensione sia in fase difensiva che offensiva.



Rrahmani 6: soffre soprattutto sui palloni alti, lasciando battere sia Lasagna che Henry. Per il resto rimedia nel secondo tempo.



Kim 6,5: più ordinato e deciso rispetto al compagno. Chiude gli spazi con maggior attenzione ed incisività.



Mario Rui 7: gioca a grandi ritmi, propositivo e con tanta voglia di stupire. Bene anche in fase di non possesso con ripiegamenti efficaci.

(dal 34' s.t. Olivera: s.v.)



Anguissa 6,5: parte un poco compassato poi trova i suoi spazi e dice la sua. Bene l'intesa con Zielinski.



Lobotka 8: una partita da protagonista. Tocca moltissimi palloni, si lancia sempre negli spazi e crea le azioni più pericolose.



Zielinski 7: fisico e tecnica e grande visione di gioco. Si trova benissimo con i compagni e trova un gol meritatissimo.

(dal 32' s.t. Zerbin: s.v.)



Lozano 7: si mette a servizio dei compagni di reparto, orbitando bene attorno ad osimehn.

(dal 32' s.t. Politano 6,5: entra subito in partita, centrando la rete e giocando con grande intensità.)



Osimhen 8: combatte, segna e si carica la squadra sulle spalle. Una grande partita in tutti i sensi.

(38' s.t. Ounas: s.v.)



Kvaratskhelia 8,5: migliore in campo dei suoi. Uomo assist e rete meritatissima. Una scoperta che da questa sua prima uscita fa ben sperare.

(23' s.t. Elmas 6,5: ordinato nelle giocate, entra bene in partita.).





All. Spalletti 7,5: squadra che sa soffrire e salire in cattedra. Organizzata bene in campo, mostra una manovra molto sicura e veloce.