: impossibile arrivare sul tiro di Gudmundsson. Chiude tutto nel finalela deformazione professionale lo porta spesso in proiezione offensiva. Positivo: Kean gli crea qualche problemino. Nulla di gravesempre puntuale in anticipo in un pomeriggio neanche troppo impegnativocorsa e spirito di sacrificio a sinistra. Nella ripresa lo si vede anche più spesso in area avversaria. Dall'81': il più verticale della mediana azzurra. Sta diventando una certezza: solito lavoro di grande pulizia tecnica. Forse un po' in ritardo sulla legnata di Gudmundsson, che comunque si inventa un gol clamoroso

: aumenta i giri in una partita che fatica ad accendersi nelle prime fasi. Propizia il vantaggio con una delle sue conclusioni al veleno e tiene in pressione costante la retroguardia gigliata col suo strapotere fisico. Dall'86'spinta costante e motore inesauribile sulla corsia. E la linea di centrocampo a cinque lo esalta: spara addosso a De Gea a tu per tu, ma quando va in profondità la Fiorentina non lo prende mai. E alla fine il gol arriva, stra meritato. Dall'86': deve fare i conti con un gorilla come Comuzzo, non è semplice ma ne esce spesso vincitore. Torna al gol su azione dopo quasi due mesi. E come al solito risulta preziosissimo nella costruzione offensiva mettendo a segno anche un assist. MVP

: risponde alla rimonta dell'Inter tornando alla vittoria dopo cinque partite. Stavolta il Napoli gioca una partita senza nessuna sbavatura e solo un super De Gea evita che il vantaggio sia di un solo gol a fine primo tempo. I suoi soffrono un po' nel finale per il gran gol con cui Gudmundsson accorcia le distanze. Era inevitabile