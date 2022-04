Empoli-Napoli 3-2





Napoli:



Meret 4,5: conferma la sua difficoltà nel gioco con i piedi, commette un errore clamoroso che regala il 2-2 all'Empoli.



Zanoli 5: i problemi alla vigilia non sembrano completamente superati e arriva spesso in ritardo nelle coperture. Manca in fase offensiva, dovrebbe dare maggior apporto per creare superiorità numerica (1' s.t. Malcuit 4,5: il primo gol dei toscani nasce da una sua uscita sbagliata, mentre perde la marcatura per il 3-2).



Rrahmani 5,5: spesso è distratto, vede scappare via gli attaccanti avversari con troppa facilità.



Juan Jesus 6: fa buona guardia su Cutrone, gli concede pochi palloni giocabili.



Mario Rui 6: qualitativamente mette anche ordine nel gioco del Napoli e fa anche qualche buona chiusura. Nel finale vede sfondare l'Empoli con troppa intensità e viene travolto anche lui.

: primo tempo tra errori in impostazione e poca cattiveria agonistica nel recupero palla. Inizia in maniera differente la ripresa con un break a centrocampo servendo poi l'assist per il raddoppio di Insigne.: meglio rispetto alle ultime uscite quando c'è da far girare palla, sfiora anche il gol nel primo tempo. Lascia tanto a desiderare nel momento in cui bisogna ripiegare.: bella lotta a tutta velocità con Parisi su quella fascia. Trova l'assist per il gol di Mertens (23' s.t.: mai entrato in partita. Ha anche un buon pallone da calciare nel recupero ma pecca di personalità e preferisce scaricare su Mario Rui più defilato).: Spalletti lo rilancia dall'inizio e si fa trovare prontissimo. Tanto movimento, verticalizzazioni continue su Osimhen e un gol che chiama a gran voce il rinnovo (32' s.t.: nessun impatto, solo qualche cross con il suo mancino in area ma è veramente poco).: in una giornata brutta per il Napoli viene fuori qualche sua giocata di qualità. Segna anche lo 0-2 che sembra poter chiudere la partita (40' s.t.).: nell'attacco alla profondità non trova tanto spazio. Tiene impegnata la difesa avversaria ma tende troppo a defilarsi quando riceve palla.: tante assenze ma la giustificazione non può esserci. Il Napoli ha approcciato male, ha trovato due gol e poi è stato autolesionista con quella rimonta finale. Ora bisogna blindare subito la qualificazione in Champions, con il sogno scudetto sfumato definitivamente".