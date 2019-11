Roma-Napoli 2-1



Meret 7,5: Può solo ammirare la perla di Zaniolo, ma dopo pochi minuti risponde alla grande su Kolarov impedendo il 2-0 e ancora di più fa al 26’ quando si allunga sul rigore del serbo. Interventi fondamentali per provare a rimettere in piedi un Napoli frastornato. Nella ripresa sfiora il rigore di Veretout e compie un altro miracolo su Pastore che però era in fuorigioco.



Di Lorenzo 5,5: Dalle sue parti arriva la palla che porta Zaniolo al vantaggio e numerosi altri grattacapi. Pian piano prende le misure ma nella ripresa la sua zona di competenza torna sotto attacco.



Manolas 6: Torna in quella che è stata casa sua per 6 anni, tra i fischi sonori dei suoi ex tifosi. Ingaggia con Dzeko un bel duello amarcord che finisce in parità tra anticipi di testa e qualche spallata. Anche lui, come Koulibaly, osa poco in fase di manovra.



Koulibaly 6: Circonda l’area intorno a Dzeko cercando di non far passare nessuno se non gli amici, ma quando Zaniolo decide di travolgere il cordone non c’è nulla da fare. Mancano le uscite a fronte alta di Kalidou.



Mario Rui 5: Altro ex che però a Roma è stato solo di passaggio. Oggi ha l’arduo compito di tenere a bada Zaniolo. Non lo fa, e allarga esageratamente il braccio concedendo il secondo rigore alla Roma. Pure in fase di spinta va a fasi alterne.



Callejon 5: Non bastano esperienza e furbizia contro Kolarov che lo spagnolo subisce e patisce. Poi allunga il braccio dal quale nasce il rigore. Un mezzo disastro e un lungo digiuno. (13’st Lozano 6,5: fin qui non aveva mai fatto la differenza. Lo fa quando assiste Milik per il gol del 2-1, e per poco non si prende un rigore)



Zielinski 6: Senza Allan ha il doppio compito di tenere a bada Pastore e far ripartire l’azione, ma appena può infilare la spina coglie il palo dalla distanza. Nella ripresa parte in seconda ma sfiora di nuovo il gol del pareggio nel finale quando sfiora il legno facendo calare il gelo all’Olimpico.



Fabian Ruiz 6: Si fa vedere poco nella prima mezz’ora anche perchè Veretout gli morde i pensieri appena lo spagnolo prova a formularli. Poi però Fabian decide di salire in cattedra e si porta dietro mezza classe alla ricerca del giusto e meritato pareggio. Nella ripresa alterna e soffre la rabbia di Veretout.



Insigne 5,5: Trova i guantoni di Pau Lopez al 34’, è il sussulto che lo risveglia dopo un inizio in apnea. Torna a boccheggiare nella ripresa quando assiste inerme alla debacle del suo Napoli. (83’ Younes ng : prova a dare la scossa)



Milik 7: Duello tra colossi con Smalling, le migliori occasioni del primo tempo sono tutte a firma del polacco che dopo la mezz’ora solletica il palo con un rasoterra da grande bomber prima di sbattere sulla traversa di testa. Nella ripresa trova il gol della speranza e resta il pericolo maggiore per tutta la difesa romanista.



Mertens 5,5: Parte dalla zona di Mancini per provare a far vedere il ciuffo d’oro fin sulla porta di casa di Pau Lopez. Lo fa soprattutto dopo una prima mezz’ora di difficoltà sfruttando qualche disattenzione di Cetin. Prezioso per Milik al 32’, nella ripresa però annaspa tra le pozze dell’Olimpico. (20’st Llorente : esperienza e fisico per l’assalto finale)



Ancelotti 5: Il ricorso fallito al mattino era il preludio di una giornataccia. Il suo Napoli subisce spesso e volentieri la Roma di Fonseca salvo gli ultimi 20’ del primo tempo. E’ un ko che fa male ed allontana il Napoli dalla zona Champions. In campionato il flop è quasi totale, e stavolta non c’è nemmeno l’alibi degli arbitraggi.