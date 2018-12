mai impegnato nel primo tempo, si limita all’ordinaria amministrazione. Nella ripresa arrivano anche le prime parate vere in maglia azzurra, con le conclusioni neutralizzate di Schiattarella e Lazzari. Nel finale diventa protagonista assoluto, prima su Paoloschi poi su Fares salvando il risultato e dimostrando di valere i 25 milioni del suo cartellino: più bloccato di Ghoulam, si propone con intelligenza. Non di rado, trasforma il Napoli in una difesa a tre in fase di possesso. Commette qualche leggerezza di troppo, come quella di regalare un corner alla Spal che quasi costava il pareggio: un paio di interventi importanti nel primo tempo a chiudere le rare incursioni spalline. Ha il merito enorme di sbloccare il risultato in una gara difficilissima in fase conclusiva. Giganteggia anche nella ripresa: si alza spesso per aggiungersi ad Hamsik nel ruolo di play, cerca spesso l’imbeccata lunga per il duo Insigne-Mertens. Solita gara, poi, in fase difensiva. Prova ad emulare Albiol, ma sfiora soltanto il raddoppio: spinta incessante, lascia a Zielinski il margine per agire da trequartista, occupando lo spazio sempre con i tempi giusti. Batte il calcio d’angolo che porta al gol di Albiol con una palla taglia meravigliosa (dal 34’ st: nel vivo del gioco, giostra quasi da attaccante esterno puro, usato da sponda. Anche nella ripresa conferma l’ottima vena.Sfiora il gol da pochi metri, si conferma la maledizione della rete per lui: sui suoi piedi la prima occasione per il Napoli: si libera bene in area su tocco di Callejon, ma la conclusione è facile preda di Gomis. Buona gara di interdizione, prova sufficiente che termina a metà ripresa (dal 21’ st: si presenta con un cross di destro al bacio per Koulibaly, poi tanta qualità): fa girare il Napoli, alterna con intelligenza il corto al lungo e riesce bene anche ad interdire: gioca da treuqartista in fase di possesso ed ispira subito la manovra del Napoli. Nelle prime due azioni gol azzurre c’è il suo piede. Scema un po' nella ripresa: apre il circo delle giocate tra colpi di tacco, cross ed imbeccate. Si muove su tutto il fronte offensivo, scambiando bene la posizione con Zielinski. Fattore in più per conferire imprevedibilità alla manovra offensiva: all’11’ ha la palla buona, ma il suo destro sbatte sul centrale della Spal, sprecando un’ottima occasione su tocco di Zielinski. Non gioca un primo tempo memorabile. Nella ripersa sale d’intensità, anche un palo prima di uscire e di meritare un’ampia sufficienza (dal 38’ st: soffre il suo Napoli, ma vince. Prova solida ma non esaltante in vista del big match di San Siro. Da oggi, riparte con la certezza Meret