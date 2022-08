: si prende la scena del Maradona con una gran parata sul rigore di Colombo. Il pareggio del Lecce è frutto di un eurogol dell'attaccante di proprietà del Milan e Meret non può nulla.: Banda lo mette seriamente in difficoltà, ne soffre la rapidità. In fase offensiva non dà il solito apporto.: tanta grinta e solita cattiveria agonistica. Nel primo tempo a volte forse ci pensa troppo e finisce per non lavorare sul suo solito buon anticipo. Lo capisce con il passare del tempo e nel secondo tempo viene fuori alla grande.: cambia il compagno di reparto ma gioca con la solita tranquillità. È bravo ad impostare anche con lanci lunghi ad attraversare tutto il campo.: sgasate importanti sulla fascia sinistra. Proprio da una sua sovrapposizione e da un suo cross nasce il gol del vantaggio Napoli.: soffre più volte la rapidità di Banda e fatica a entrare in partita (40' s.t.).: grossa ingenuità nel primo tempo quando si fa anticipare da Di Francesco in area e, in ritardo, lo colpisce generando il rigore. È ancora un po' indietro e Spalletti lo sostituisce a fine primo tempo (1' s.t.: mette un po' di ordine al centrocampo del Napoli e inizia a girare il pallone con maggior pulizia e velocità).: spesso i pericoli del Napoli nascono da lui. Pezzella lo riesce a tenere più che può ma alla fine l'1-0 momentaneo arriva proprio da un suo tentativo di conclusione (31' s.t.: subito bene dentro. Accelera, punta, salta l'uomo e va a creare pericoli lì davanti).: brutta prestazione. Dopo l'impatto positivo di Firenze ci si aspettava chiaramente di più però si perde tra le linee con Hjulmand che lo annulla (1' s.t.: dà vivacità al fronte offensivo del Napoli con inserimenti e gioco di qualità).: nel momento di maggior difficoltà del Napoli ci mette la zampata vincente segnando il gol dell'1-0. Poi si spegne e non riesce a incidere (11' s.t.: spesso si intestardisce con il dribbling che però non gli riesce come le prime due giornate. Passano i minuti e nel finale viene fuori con giocate che infiammano il Maradona).: la rete del vantaggio Napoli passa per i suoi piedi e l'abilità nell'aprire il gioco velocemente per Politano. Nei duelli con i centrali del Lecce, però, non trova lo sbocco e fallisce anche una buona occasione di testa.: cambia tanto, forse troppo in questo Napoli. Il centrocampo non è andato proprio nel primo tempo e ha provato a correre ai ripari nella ripresa ma non è riuscito a portare i tre punti a casa.