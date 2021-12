Sassuolo-Napoli 2-2







Ospina 6: para attento il tiro ravvicinato di Ferrari nel primo tempo, ma nulla può contro la saetta di Scamacca e il colpo di testa finale dello stesso Ferrari.



Di Lorenzo 6,5: è il terzino destro più forte della Serie A? Altra ottima prestazione, annulla Raspadori.



Rrahmani 6: in controllo per tutta la partita fino al brivido finale: il Var lo scagiona da qualsiasi colpa sul pallone sradicato fallosamente da Berardi.



Koulibaly 6: apparentemente impeccabile fino all’infortunio. Lascia troppo libero Scamacca sul cross di Kyriakopoulos.



(dal 34’ s.t. Juan Jesus 5: si perde Ferrari sulla punizione di Berardi, e il Sassuolo pareggia)



Mario Rui 6: è dura contrastare questo Berardi. Per questo spinge poco.



Zielinski 6,5: spara alle stelle un’occasionissima nel primo tempo, si rifà nella ripresa confezionando ben due assist.



Lobotka 6: ottima regia specialmente nella prima frazione di gioco. Con l’uscita di Fabian sparisce, forse un po’ stanco.



Fabian 6,5: altra rete (la quinta) per lui, che apre le danze a Reggio Emilia. Spalletti lo sta valorizzando, peccato per l’infortunio.



(dal 20 s.t. Politano 5,5: entra in una fase della partita in cui il Napoli inizia ad arretrare. Combina poco)



Lozano 5,5: tanto fumo, zero concretezza.



(dal 27’ s.t. Demme 5,5: non è al meglio e soprattutto non è Anguissa. Commette il fallo da cui nasce il pareggio del Sassuolo)



Mertens 7: opaco nel primo tempo, si accende con due guizzi nella ripresa. Innesca il vantaggio con un intercetto, segna il raddoppio con la solita classe.



(dal 20’ s.t. Petagna 6: prova a sfogarsi su Chiriches e Ferrari, ma ormai il Napoli si è abbassato troppo)



Insigne 6: lanciatissimo, Consigli compie un miracolo negandogli la gioia del gol (di punta). Resta negli spogliatoi dopo l’intervallo.



(dal 1’ s.t. Elmas 6: dapprima accende il Napoli sulla sinistra, poi si perde)





All. Spalletti 5,5: stava andando tutto bene fino al 2-0, o meglio, fino agli infortuni di Fabian e Koulibaly. Dopo le cose si complicano, lui lo capisce e si fa addirittura espellere.