: non può nulla sul gol di El Sharaawy, abile nelle altre circostanzedalla sua zona nasce lo 0-1 e non è perfetto nel timing su Dzeko. Nella ripresa prova a farsi vedere con maggiore continuità, ma non riesce a piazzare cross importanti (dal 25' st: entra bene nel match, talvolta pecca di frenesia)sbaglia la marcatura su Dzeko in occasione del vantaggio di El Sharaawy. Si riscatta al 34', salvando sulla linea la conclusione di Under, dopo che il bosniaco aveva saltato anche Ospinasolito tempismo nelle chiusure, si fa intrappolare poco dopo la mezz'ora dal filtrante di Under. Inizia la ripresa con qualche sortita offensivaperde spesso un tempo di gioco che potrebbe essere essenziale in alcune circostanze. Si propone con tanta continuità, ma come la maggior parte dei suoi compagni non è lucidosi fa notare per una conclusione al 26' e per una continuità in fase di proposizione che mette Kolarov in costante difficoltà. Dal suo lato nascono le occasioni migliori nella ripresa: sbatte su Olsen in due circostanze dove la sfortuna ci mette la manonon riesce a trasformare in energia positiva la solita carica agonistica. Diventa più nervoso e sbaglia diverse giocate, non mantenendo i suoi standard: parte con i giri bassi, non riesce a fare la densità in zona palla che serve al Napoli per alzare i ritmi. Dopo la mezz'ora alza il suo rendimento e nella ripresa riesce a dettare meglio i tempi, entrando più nel vivo del gioco (dal 29' st).una magia al 6', facendo fuori tutta la difesa della Roma. Tecnica individuale sopraffina, poi manca la cattiveria per chiudere una giocata fantastica: il passaggio ad Insigne è inutile e fa svanire una grande chance. Porta a casa, però, un'altra prestazione di buon livello, gli manca solo un pizzico di cinismo.non riesce a trovare il lampo nel primo tempo né a confezionare grandissime occasioni. In apertura di ripresa trova Callejon con un giro meraviglioso, ma è bravo Olsen a fermare la conclusione dello spagnolo. Nella ripresa ha un paio di buone chance ma non va con la cattiveria giusta, si innervosisce e perde tanta luciditàprima e dopo il vantaggio della Roma ha alcune buone occasioni. Si muove tanto, anche abbassandosi, per cercare palloni giocabili. Fino al tocco per il gol fa tutto benissimo, nella protezione e nella gestione. Anche complice un fato avverso, gli manca l'ultimo guizzo, quello decisivo per l'attaccante (dal 10' sttrova due gol, entrambi in fuorigioco, ma si percepisce netta l'incidenza diversa rispetto a Milik in questo momento della stagione, in termini di sfruttamento degli spazi nei tempi giusti. La costanza lo premia: perfetto il taglio sul secondo palo che regala il pareggio)compassata la manovra del suo Napoli in avvio, poi la squadra diventa padrona del campo, ma manca il suo marchio. Manca la gestione mentale del match fatta del modo giusto. Indovina, però, cambi e posizionamenti, il pareggio gli sta strettissimo.