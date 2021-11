Napoli-Lazio 4-0Napoli:: pochi pericoli per lui ed è per questo che le sue parate assumono un valore ancora maggiore. Spettacolare l'intervento nel primo tempo sulla conclusione al volo di Luis Alberto.: solito treno sulla fascia destra, una costanza pazzesca nella doppia fase nonostante l'infortunio nel prepartita che rischiava di bloccarlo.: gigante, insuperabile lì dietro. Nell'arco dei 90 minuti viene superato una sola volta da Immobile.: ci mette strapotere fisico, tecnico, si prende anche dei rischi davanti la difesa che riescono solo ai grandi campioni come lui. Se il Napoli è ancora a 6 gol subiti in campionato lo deve soprattutto a lui.: attento, preciso, nessuna sbavatura e scelte sempre perfette. Rischia anche di segnare il 4-0 ma Reina gli dice di no (41' s.t.).: eleganza e qualità lì in mezzo. Trova dei corridoi importanti e velocizza la manovra. Corona la sua prestazione con un gol meraviglioso da fuori area (41' s.t.).: doveva riscattare l'errore di Mosca e lo fa con una prova superlativa. Detta i tempi di gioco a centrocampo, l'azione passa spesso per i suoi piedi con grande efficacia.: protagonista in occasione del gol capolavoro di Mertens dato che gli serve l'assist. Le sue accelerazioni sono interessanti ma deve essere più concreto (20' s.t.: entra a risultato già acquisito e prova a dire la sua partendo da destra).: il suo gol sblocca la gara. Lavoro di qualità tra le linee, è ovunque per tutto l'arco del match (28' s.t.: nonostante la partita sia in cassaforte e lui sia reduce dal Covid ci mette lo spirito giusto lottando in mediana).: fa ammattire Patric nel primo tempo. I primi due gol passano per suoi piedi, gli manca solo iscriversi al tabellino dei marcatori in una serata pazzesca.: re Ciro è definitivamente tornato, i due gol sono da fenomeno vero, qualora qualcuno avesse ancora dei dubbi. Condizione fisica invidiabile, non sbaglia un tocco, neanche un movimento (20' s.t.: buon lavoro per far salire la squadra, ha bisogno di iniziare a fare qualche gol per sentirsi ancora più importante).: finalmente riecco la vetta solitaria con una prestazione da urlo. Il Napoli ha massacrato la Lazio non solo nel risultato ma anche nel gioco, nell'intensità, nella voglia di superare l'ostacolo.