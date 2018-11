: sul gol di Caputo poteva scendere con maggiore rapidità, ma la rete dell'empolese non gli è imputabile. Reattivo nelle altre circostanze: scende con tanta sostanza, ci mette tecnica e forza ed è anche pericoloso nei primi minuti. Dalle sue parti, però, nascono i pericoli maggiori per il Napoli, mancando nel senso di posizionamento. Stesso canovaccio anche nella ripresa: si fa guidare da Koulibaly e non sbaglia. Si muove perfettamente con la linea, stringendo bene sui trequartisti che provano ad inserirsi. Col passare dei minuti, però, sbaglia qualche lettura: sul gol di Caputo poteva provare a spezzare la linea di passaggio: nella conferenza di presentazione, Ancelotti disse che è tra i migliori al mondo. Bastano nove minuti di partita per confermare che oggi Kalidou è tra i primi tre centrali al mondo. Due chiusure perfette, poi 80 metri di campo per l'assist ad Insigne. Ancora una volta determinante al 25' su Caputo. Nella ripresa suona la carica con un paio di scivolate ed un'opposizione decisiva nel momento più complesso per il Napoli: fa molto meglio di Malcuit in fase difensiva, riesce a creare un argine sulla sinistra del Napoli che, di rado, viene reso attaccabile dall'Empoli. Nella ripresa si vede anche di più in fase di possessoin fase di possesso rende il Napoli asimmetrico, accentrandosi per determinare sull'out di destra la costruzione come nelle prime due occasioni del Napoli. Qualche altra giocata di alta scuola, poi Ancelotti mette dentro Callejon per avere più equilibrio (dal 18' st: non solo maggiore qualità in fase di non possesso, ma anche la capacità di alzare i ritmi. Entra bene ed incide nell'azione del 3-1): corre tanto, ma sempre sull'uomo, senza avere il senso tattico di stringere il campo. Non basta il dinamismo a certi livelli né la garnde voglia. Mancano, ancora, i tempi del centrocampista della grande squadra (18' st: fa quello che gli viene chiesto, spezzare il ritmo dell'Empoli. Non ha un impatto importante e sbaglia qualche tocco): non è Hamsik in fase di impostazione e si vede. Capisce, dopo un avvio non brillante, che deve dare ritmo al fraseggio: senza particolari intuizioni, riesce a smistare meglio il pallone. In fase d'interdizione fa meglio di Rog, ma perde qualcosa nella copertura degli spazi intermedisi vede, come sempre, a strappi. Anche nella conclusione dalla media distanza non riesce ad essere fortemente incidente come potrebbe. Dirottato sull'esterno sinistro, crea, comunque, spazi e superiorità (dal 37' st: entra bene nel match e trova il gol su tocco di Mertens).: ripete il canovaccio del compagno di reparto 40 secondi dopo: scambio nello stretto e tiro che sbatte su Provedel. Ci mette tanto impegno anche in fase difensiva e viene premiato al 37' quando concretizza con un colpo da biliardo per il raddoppio del Napoli, superando, toccando quota 96, Careca nella classifica dei goleador all-time del Napoli. Il secondo tempo è il suo proscenio: arriva con la tripletta a quota 98, dice chiaramente a tutti che con il Psg sarà titolare e confeziona d'altruismo l'assist a Milik. Tre gol ed un assist: pazzesco.si presenta con una conclusione dopo 80 secondi che lambisce il palo e fa capire che tipo di gara ha in mente. Lo conferma al 9' quando su assist di Koulibaly la mette dentro in modo delizioso. Continua la sua partita con una qualità impressionante, tra assist e giocate d'intesa con Mertens che meritano un voto molto altoil suo è un Napoli meraviglioso, che vince e convince. Continua a cambiare gli uomini ed avere risultati fantastici, la Juve resta ancora nel mirino e si prepara al meglio alla sfida col Psg