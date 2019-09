Ospina 6: la prima parata arriva in avvio di ripresa. Non può nulla sul tiro di Tonali, ma il VAR lo aiuta a tenere a porta inviolata fino al 22' st quando Balotelli lo trafigge



Di Lorenzo 6.5: combatte con Balotelli spostato sul centro-sinistra dell'attacco bresciano, non gli concede l'interno, limitandone il raggio d'azione e diventando decisivo nel finale di frazione, sempre su SuperMario



Manolas 7: trova poco dopo il quarto d'ora il raddoppio che, però si trasfroma in amarezza quando al VAR si appura che il controllo col braccio significa rete annullata ed ammonizione. Si prende una prima auto-compensazione con un intervento provvidenziale al 35' e completa l'opera nel finale di frazione, sempre di testa, con il gol del 2-0 (dal 21' st Luperto 6.5: sbaglia poco in un momento estremamente delicato della gara, con il Napoli intimorito e che soffre molto le palle alte)



Maksimovic 6: primo tempo di grande consistenza, arricchita dall'assist a Manolas a fine frazione. Leggero sul corner concesso al Brescia in occasione della rete di Balotelli, sia nell'angolo generato sia nell'aiuto a Ghoulam in marcatura. Esce per infortunio (dal 31' st Hysaj 6: gioca da esterno destro bloccato con Di Lorenzo che va a fare il centrale. Tiene bene gli ormeggi)



Ghoulam 5: sbaglia qualche tocco di troppo, mostrando una forma anche mentale non ancora al top. Colpevole di una marcatura troppo generosa su Balotelli in occasione del 2-1 bresciano



Callejon 6.5: parte meno fluido del solito, ma si propone con grande continuità ed ha il merito di mettere al centro l'assist per Mertens che porta in vantaggio gli azzurri



Allan 6.5: torna sempre più ai suoi livelli. Ancelotti si affida al suo dinamismo per recuperare certezze ed il brasiliano risponde alla consegna



Fabian 6: il gran architetto della mediana partenopea, cambia completamente il ritmo del Napoli quando giostra i tempi della manovra, resiste nei momenti difficili della ripresa



Zielinski 5: prestazione sufficiente ma non esaltante. Si vede meno di Callejon nel vivo della manovra, il Napoli costruisce molto più a destra che sulla sua sinistra. Clamoroso l'errore nel finale di match: sul tocco di Mertens in piena area si gira lento e tira ancor peggio tra le braccia di Joronen



Mertens 7.5: il 114° gol con la maglia del Napoli sblocca il match con il Bresscia e coincide con il -1 da Maradona nella graduatoria all-time dei marcatori azzurri. Solo nel primo tempo, sfiora il raddoppio in un altro paio di circostanze. Ultimo a mollare, tiene alto il Napoli



Llorente 6: cresce l'intesa con Mertens, al momento si può considerare la migliore possibile a disposizione di Ancelotti. Si spegne, però, nella ripresa (dal 28' st Elmas 6: entra male in partita, troppo ansioso e falloso, si riprende negli ultimi minuti sfiorando il gol)



All. Ancelotti 6: soffre troppo il Napoli nella ripresa, troppe occasioni concesse al Brescia in una incapacità di tenere il gioco che lascia più di un dubbio sulla tenuta mentale