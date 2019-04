NAPOLI-ATALANTA 1-2





NAPOLI



Ospina 6: prima rischia sul Papu con una presa bassa approssimativa, poi si esalta, nel finale, sempre su Gomez, con una respinta su un fendente dalla media distanza. Nella ripresa si disimpegna bene, non può nulla sui gol orobici



Malcuit 6: s'inserisce con continuità e trova l'assist per Mertens che vale l'1-0 azzurro. Dal punto di vista della gamba risponde sempre presente. Si spegne nella ripresa



Chiriches sv: conferma la fragilità muscolare, in particolare alla spalla (dal 13' pt Luperto 6: segue bene i movimenti di Koulibaly e non sbaglia in fase di impostazione. Non sbaglia sulle reti atalantine)



Koulibaly 5.5: sempre perfetto nel timing delle chiusure, esalta i pochi intimi del San Paolo con le sue discese. Si fa anticipare da Zapata in occasione dell'1-1 orobico, dimostrandosi umano.



Hysaj 5: primo tempo ordinato, si stringe ai centrali quando Malcuit spinge. Ammonizione evitabile, in avvio di ripresa spinge di più, ma soffre terribilmente l'ingresso di Ilicic che non riesce mai a fermare. Si fa saltare da Hateboer in occasione del pareggio atalantino



Callejon 5.5: si accentra sempre in fase di possesso, dalla posizione di interno trova il filtrante che taglia la difesa atalantina, trovando Malcuit che servirà Mertens. Si vede pochissimo nella ripresa



Allan 6: buon lavoro in fase di interdizione, sfruttando le difficoltà dell'Atalanta in fase di costruzione. Può poco quando l'Atalanta aumenta i giri ed i compagni non lo seguono



Fabian 5.5: torna ad alzare il livello delle sue performance, regalando al Napoli più ritmo nel fraseggio. Si presenta con pericolosità nei pressi dell'area di rigore. Nell'ultima mezz'ora, però, scompare e proporzionalmente si abbassa il suo voto



Zielinski 5: spreca una grande chance nel finale di frazione, cerca di giocare molti palloni, accentrandosi come Callejon. Nella ripresa non riesce a mettersi in evidenza (dal 36' st Verdi sv)



Mertens 6: all'11' ha la palla buona per saltare Gollini e metter dentro l'1-0, ma non ha la giusta reattività. Si riscatta in modo meraviglioso al 27', anticipando Mancini e trovando il tempo per il tocco s'infila alle spalle di Gollini, anche con un pizzico di fortuna. Resta in campo per 78 minuti, nei quali resta il più pericoloso, ma sprecando tantissimo (dal 32' Younes sv)



Milik 5: al 21' salta bene Mancini, ma perde un tempo fondamentale per tirare e la sua conclusione viene respinta da Djimsiti. Sfortunato sì, ma anche troppo morbido in avvio di ripresa quando, splendidamente imbeccato da Mertens, tocca consentendo a Masiello un recupero alla disperata



All. Ancelotti 5: si vede un buon Napoli per un'ora, ma la sua squadra non può collassare negli ultimi trenta minuti

ATALANTA



Gollini 6.5: all'11' esce con un tempismo perfetto su Mertens. Non può nulla sull'1-0, risponde bene alle altre sollecitazioni



Mancini 5: primo tempo difficile, in ritardo prima su Milik poi su Mertens. Il belga non perdona ed il Napoli passa in vantaggio. (dal 1' st Palomino 6.5: ottima prova, chiude bene su Milik in diverse circostanze)



Djimsiti 6.5: al 21' è provvidenziale sul tiro di Milik, rimettendoci anche una brutta botta all'altezza dello stomaco. Prova di livello anche nella ripresa



Masiello 6.5: errore che spiana la strada al contropiede di Mertens in avvio, viene salvato su Gollini. Si esalta nel salvare sulla linea di porta sul tocco morbido di Milik salvando i suoi dal raddoppio



Hateboer 6: spinge molto poco rispetto ai suoi standard, solo una conclusione in avvio di ripresa degna di nota. Al 25' della ripresa supera in velocità Hysaj e mette al centro per il pareggio di Zapata (dal 31' st Gosens sv).



De Roon 6: chiamato a costruire con il Napoli che lascia l'impostazione, non riesce a dare all'Atalanta le giuste geometrie. Migliora con l'ingresso di Ilicic



Freuler 6: buona prova dal punto di vista del dinamismo, meno sul piano dell'inserimento (dal 9' st Ilicic 7.5: stravolge la partita, quasi da solo mette in crisi il Napoli. Un incubo per Hysaj, determina l'azione del gol del pareggio di Zapata con il tocco per Hateboer. Determinante anche in occasione del vantaggio orobico)



Castagne 5.5: non si vede molto sulla sinistra, ci prova con qualche sortita in più nella ripresa



Gomez 6.5: l'unico dell'Atalanta pericoloso nella prima frazione. Nella ripresa, costruisce l'intesa con Ilicic e mette in grossa difficoltà la difesa del Napoli



Pasalic 6: primo tempo opaco, così come lo sprazzo di ripresa disputato. Riscatta una gara incolore con il gol che può significare tantissimo per l'Atalanta, un 1-2 a l San Paolo che può svoltare una stagione



Zapata 7.5: vincere un duello di forza con Koulibaly significa avere qualcosa di speciale. Questo Duvan ce l'ha, come dimostrato in occasione dell'1-1 e nel fondamentale lavoro per l'1-2



All. Gasperini 7: ora la Champions è molto più di un sogno, mai espulsione fu più dolce. Un capolavoro la sua Atalanta