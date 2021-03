: Un intervento spettacolare su Cristante e tante urla per tenere svegli i suoi. Attento su Pellegrini nella ripresa. Di sostanza: La fascia destra con lui e Politano funziona alla meraviglia. Spinazzola ed El Shaarawy non trovano varchi né sorrisi.: Meno appariscente del suo compagno di reparto ma sbaglia il minimo sindacale fermando di fisico e polmoni Dzeko (41’st Manolas ng): Si mangia Pedro come antipasto per poi divorarsi ogni avversario che gli passa di fronte casa. Imperiale, ma un errore di rimessa rischia di rimettere la Roma in partita: Impatto lucido e prestazione costante. Sa quando deve alzare il piede sull’acceleratore e quando poter sgasare.Alla ricerca del pallone perduto. Ne trova tanti, ne pulisce abbastanza per far ripartire la manovra. Un pit bull.Romanista dentro, ma non sembra. Dopo 5 minuti disegna una parabola magica per i piedi di Insigne, poi serve di testa Mertens con un tocco alla Careca. (28’st Lozano 6: piccolo rodaggio prepasquale): Prestazione da Premier. Cuce i reparti, costringe Pellegrini a nascondersi in cameretta ed è sempre insidioso a ridosso dell’area avversaria. (28’st Elmas 6: non brilla ma è sul pezzo)Prima battuta sul palco imbeccata da Politano ma dopo un grande aggancio si perde sulla conclusione sporcata dal gomito di Karsdorp. Poi sfrutta furbescamente gli errori della difesa romanista.: Ciro è tornato re di Napoli per una notte. Movimenti audaci sulla linea del fuorigioco e una doppietta che racchiude tutti i pregi del belga. Cala alla distanza. (21’st Osimhen 6: arma da contropiede. Si becca un calcio da Mancini e restituisce nel recupero)La gioca con serenità, con la consapevolezza di chi è più forte. Così come all’andata stravince il confronto con Fonseca. Ora che ha ritrovato tutti i titolari può sorridere.