nell'alternanza con Meret oggi tocca di nuovo a lui. De Paul è troppo preciso in occasione dello 0-1 e non può nulla, ma diventa incredibile a 20 minuti dalla fine con un intervento difficilissimo su Lasagna.non segue Zeegelar nell'inserimento dello 0-1. Tuttavia serve l'assist a Politano per il primo gol con la maglia del Napoli.troppo "leggero" in marcatura. L'intesa con Koulibaly, dopo una stagione intera, non sembra ancora esserci.la difesa esce male sul gol di De Paul ed è un errore di reparto. Singolarmente il senegalese si distingue rendendosi protagonista con chiusure "alla Koulibaly". Decisivo il suo intervento sulla linea per salvare il Napoli dall'1-2.a vuoto il suo intervento in occasione del gol del vantaggio bianconero. Nella ripresa cresce tanto e spinge creando diverse occasioni da rete.cerca sempre la giocata più ragionata e trova il sesto assist in campionato(dal 35' s.t..).dopo aver perso qualche pallone di troppo nelle fasi iniziali, cresce minuto dopo minuto diventando importante sia in fase di costruzione che in quella di interdizione.(dal 25' s.t.nulla da segnalare dal suo ingresso se non un'ammonizione per fallo a centrocampo).molto attivo, specialmente con le conclusioni da fuori. Mette in difficoltà l'Udinese che difficilmente riesce ad uscire in tempo per arginare i suoi inserimenti e scheggia una clamorosa traversa nel secondo tempo(dal 35' s.t.).sottotono lo spagnolo non si rende mai pericoloso.(dal 25' s.t.ingresso più che positivo per l'ex Inter che la decide con un mancino potentissimo al 95'. Finalmente eccolo, il primo gol con la maglia del Napoli).non entra nel vivo del gioco. Al 26' prende una botta da Becao e dopo quattro minuti è costretto a lasciare il campo(dal 31' p.t.appena entrato, al primo pallone toccato, è subito decisivo. Trova il gol con un bell'anticipo nell'area piccola dell'Udinese. Cala per il resto della partita.)manca la solita brillantezza nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo viene fuori e il Napoli crea pericoli dalla fascia mancina.il suo Napoli è un po' appannato, forse con la testa già a Barcellona. Arriva comunque la vittoria allo scadere, segno che la squadra c'è e vuole il risultato fino all'ultimo.