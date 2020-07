il passivo può essere più pesante e non per demeriti suoi, molto attento a disinnescare alcune situazioni spinose.ottima partita in copertura contro un avversario tutt'altro che facile come Barrow.autore del gol del vantaggio disputa una partita attenta, in costante marcatura su Palacio ne limita il potenziale.ottima prestazione anche per lui, il Bologna spinge molto ma il muro regge egregiamente.costantemente bloccato contribuisce a rimbalzare i padroni di casa, in fase avanzata invece non pervenuto.nel cuore del gioco riesce sempre a creare, oggi meno brillante del solito complice l'atteggiamento attento della squadra.(dal 38' s.t.).uno dei migliori in campo, colonna centrale nel muro eretto da Gattuso.senza infamia e senza lode, fa il suo compito in maniera elementare).(dal 24' s.t.entra ma non sposta, tocca pochi palloni).qualche discesa in velocità nel tentativo di pungere, poco efficace se non in occasione dell'assist.(dal 17' s.t.prezioso in copertura ma il suo ruolo è un altro e lì non incide).partita da figurina, incollato là davanti nella speranza di intercettare il pallone ma non ci riesce.(dal 24' s.t.come Milik fatica a trovar spazio tra le maglie avversarie, mai cercato).spera di dar seguito al suo buono stato di forma ma scende in campo con il freno a mano tirato.(dal 16' s.t.anche lui dà il suo contributo in fase difensiva, in una partita difficile per tutto il reparto avanzato azzurro).non una grande partita dei suoi al Dall'Ara, contro un Bologna ferito nell'orgoglio e rabbioso dopo il derby di Parma.