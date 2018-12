: qualche palla bloccata con naturalezza, poi normale amministrazione.: macina chilometri su chilometri, attento in fase difensiva e costante minaccia nella metà campo avversaria.(Dal 35' s.t.: soffre la differenza di passo con Farias, senza però capitolare.: fa valere la sua prestanza fisica a ridosso della propria area. Solita gara senza sbavature.: sull'out mancino spinge senza soluzione di continuità. Sempre pericoloso con i suoi calci piazzati al fulmicotone.: è sgusciante negli ultimi 20 metri, ma sbaglia sempre la scelta dell'ultimo passaggio.(Dal 26': entra per dare vivacità al reparto avanzato, ma i palloni giocabili sono pochissimi.): è meno brillante del solito, va in difficoltà di fronte alla qualità di palleggio di Bradaric e Barella.: quasi mai nel vivo del gioco, prestazione priva di personalità.(Dal 17' s.t.: ha il merito di conquistarsi la punizione che porta al gol.): fa l'esterno atipico, giocando molto accentrato per lasciare campo libero a Ghoulam. Primo tempo opaco, nella ripresa va vicino al gol con tre conclusioni dalla distanza.: con i suoi strappi palla al piede crea diversi problemi alla retroguardia rossoblù. Qualità e quantità, altra prestazione di assoluto livello.: fa tanta fatica spalle alla porta, con Klavan e Romagna che lo braccano senza concedergli un centimetro. Poi in pieno recupero toglie dal cilindro una punizione magistrale che regala i tre punti al Napoli.: probabilmente sottovaluta la trasferta in Sardegna, schierando una formazione caratterizzata da un ampio turnover. Nella ripresa manda in campo i pezzi da novanta e la scelta paga alla grande.