Sampdoria-Napoli 0-2



Reina 6: ordinaria amministrazione, svolta senza patemi.



Hysaj 6,5: a destra la Sampdoria non sfonda mai, e spesso si fa vedere anche in sovrapposizione. Governa la fascia senza problemi.



Albiol 7: meno straripante fisicamente del compagno di reparto Koulibaly, ma altrettanto efficace e padrone dell'area. Trova anche il gol del raddoppio che chiude virtualmente la partita.



Koulibaly 7: veder giocare il centrale senegalese è un po' come immaginare un giocatore di football americano con pure una discreta padronanza dell'uso dei piedi. Il suo strapotere fisico a tratti è persino imbarazzante. Probabilmente, uno dei primi tre centrali al mondo in questo momento.



Mario Rui 6,5: dialoga bene con Insigne, difende senza problemi e batte il corner da cui nasce il raddoppio del Napoli. Cosa chiedere di più a un terzino?



Allan 6,5: quantità e legna in mezzo al campo. Magari non si nota, ma c'è sempre e non molla un centimetro agli avversari.



(dall'82' Rog s.v.: pochi minuti utili per far rifiatare il compagno).



Zielinski 6: non si mette in mostra come altri compagni, ma sbaglia pochissimo. E per un centrocampista non è dote da poco. In più, è dotato di due piedi estremamente educati, il che non guasta. Diventa esterno d'attacco quando entra Hamsik.



Jorginho 5,5: in avvio un suo sanguinoso retropassaggio di testa poteva costare carissimo al Napoli. Un po' sottotono, anche se è il metronomo di questa squadra.



Callejon 5: non incide mai. Nessuna azione degna di nota del numero 7 spagnolo, avulso dal gioco.



(dal 67' Hamsik 6: va in campo lui e il Napoli trova due gol. Forse è un caso, ma il peso anche morale di questo giocatore nella formazione di Sarri è tangibile).



Mertens 5: si vede poco, cerca sempre lo scambio con i compagni anche quando potrebbe tentare la conclusione. L'assist che Insigne spreca dopo uno splendido triangolo volante in area di rigore è un cioccolatino, ma è l'unico acuto in una gara insufficiente.



(dal 70' Milik 7,5: il primo pallone che tocca, lo mette sotto l'incrocio dove Belec non può mai arrivare. Una meraviglia del polacco, se lascia alle spalle i problemi fisici può essere una delle grandi sorprese della prossima stagione).



Insigne 6: il suo marchio di fabbrica è il destro a giro, e nel primo tempo sfodera la sua arma a ripetizione. Anche nella ripresa ci prova e sfiora il palo alla sinistra di Belec. Si divora una clamorosa occasione a due passi da Belec.





All. Sarri 7: il Napoli, anche quando non è nella sua giornata migliore, gioca un calcio splendido. Uno, massimo due tocchi sino alla trequarti, sovrapposizioni continue dei terzini, triangoli perfetti tra il centravanti e gli esterni. Tra qualche anno, questa squadra verrà studiata, anche se non ha vinto lo scudetto.