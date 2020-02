Sampdoria-Napoli 2-4



Meret 6: tocca la fucilata di Quagliarella, ma non riesce a togliere la prodezza del centravanti stabiese dall’angolino. Il tiro è splendido, Manolas lo inganna parzialmente, ma pare un po’ poco reattivo. Sfiora il rigore battuto magistralmente da Gabbiadini.



Hysaj 6: da sinistra arrivano meno pericoli. Non si sgancia molto spesso in avanti, ma tiene la posizione e per la difesa del Napoli in difficoltà è una caratteristica importante.



Di Lorenzo 6: si traveste da centravanti e spizza di testa la palla che vale il raddoppio azzurro. Nel cuore dell’area però soffre un po’ il fatto di giocare in un ruolo evidentemente non suo, ma tutto sommato si disimpegna bene.



Manolas 5: la difesa balla, ma l’ex Roma è quello che perde meno la brocca nella linea azzurra fino all'intervento su Quagliarella. Il fallo è ingenuo, da matita blu, e gli costa un voto.



Mario Rui 5,5: Gabbiadini gli scappa un paio di volte, quando l’avversario lo punta soffre.



Elmas 7: più veloce di tutti in area, batte Audero con una spaccata degna di un attaccante. Dà quantità e qualità in mezzo al campo.



(dal 33' s.t. Politano 6: pochi minuti per assaggiare la nuova realtà).



Lobotka 5: parte convinto e grintoso, sradicando parecchi palloni a centrocampo. Con il passare dei minuti, però, si perde e diventa meno incisivo.



(dal 15’ s.t. Demme 7: entra e segna. Meglio di così, Gattuso non poteva chiedere. La rete sembra facile, ma è un premio all’inserimento del tedesco che è pure lucido nella ribattuta al volo. Giocatore da tenere d'occhio).



Zielinski 6,5: approfitta dei metri che gli lascia Thorsby, sfoderando un cioccolatino per la testa di Milik. Partita intelligente e di sacrificio, segnerebbe anche un gol che però viene giustamente annullato. Magari è poco appariscente, ma è fondamentale per gli equilibri azzurri.



Callejon 6: spinge poco, in avvio sfodera un paio di cross pericolosi e batte pure l’angolo da cui nasce il raddoppio ospite. Può fare di più, ma la sua prestazione è comunque sufficiente.



(dal 26’ s.t. Mertens 7: in venti minuti trova il gol, riproponendosi per le rotazioni e le gerarchie dell’attacco. Approfitta di un erroraccio di Audero con astuzia per mettere in ghiaccio la partita).



Milik 7: va in aria di testa da vero bomber. Quelle palle lo squalo polacco non le sbaglia, e infatti pronti-via trafigge Audero. Ripropone spesso la specialità della casa e fa a sportellate con la difesa doriana piuttosto fisica.



Insigne 6,5: parte da lontano, quasi da centrocampista aggiunto. Si accende a fiammate, un suo diagonale si stampa sul palo. Da una sua sassata, ribattuta da Colley, scaturisce il gol del 2-3 di Demme.





All. Gattuso 6,5: il Napoli ha il suo carattere. La squadra non ha ancora superato definitivamente le difficoltà di inizio stagione, ma le sue individualità fanno la differenza. Il tridente offensivo funziona, c'è da registrare la difesa ma pian piano la squadra si sta ritrovando. Torna da Marassi con 3 punti pesanti e molto, molto difficili.