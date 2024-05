Napoli, le pagelle di CM: notte fonda per Calzona, Raspadori e Simeone anti-attacco

Getty

Napoli-Lecce 0-0Napoli: mai impegnato, raccoglie palloni semplici.: tanta corsa, tanto impegno, copre più zone del campo per cercare di incidere. Da capitano, dopo le tante polemiche della stagione e soprattutto degli ultimi giorni riguardo il suo futuro. Esce dal campo tra applausi e anche fischi (40' s.t.).: soliti anticipi di testa, va con il pezzo forte della casa.: nessuna sbavatura determinante, sta lì e tiene l'uomo.: ci mette la giusta cattiveria quando c'è da riconquistare palla. Avrebbe potuto fare di più nella spinta.

: più volte si fa trovare in controtempo e non fornisce grosse soluzioni ai compagni.: l'ultimo a mollare, è sempre lì in mezzo a proporsi, a tentare di dare vita al gioco del Napoli.: va vicino al vantaggio incrociando con il sinistro, ma il palo gli dice di no. Per il rs (20' s.t.: il Maradona lo accoglie con un bell'applauso e lui vuole portare i tre punti a casa. Ci prova con un destro da fuori ma sfiora il palo).: qualche sgasata c'è, va anche a calciare da fuori senza fortuna. Viene sostituito alla fine della prima frazione (1' s.t.: partenza sprint e dopo appena quattro minuti cerca il gol ma Falcone gli chiude lo specchio. Vuole farsi un regalo nel giorno del suo compleanno e oltre all'estremo difensore avversario anche la traversa gli nega la gioia).

: gli arriva qualche pallone ma non lo gestisce nel migliore dei modi. Viene sostituito all'intervallo combinando poco e nulla (1' s.t.: tra i suoi piedi capitano più opportunità ma sbaglia sia le scelte che le conclusioni).: è indubbiamente il più pericoloso e ogni volta che si avvicina alla porta diventa pericoloso. Sbaglia sotto porta al 7' della ripresa.: conclusione peggiore non poteva esserci. Il Napoli pareggia e non trova neanche il nono posto. Una squadra vuota, brutta, non c'è nulla da salvare.