Napoli-Cagliari 2-0Napoli:: non corre particolari rischi, l'unico suo intervento è un'uscita nel primo tempo.: senza sbavature lì dietro, si propone spesso per creare superiorità sulla fascia ma il Cagliari non lascia spazi.: pulito e attento, dà ragione a Spalletti che ha puntato su di lui nelle ultime quattro partite.: il solito gigante lì dietro, è pericoloso anche quando si propone in avanti.: partita gigantesca. In fase difensiva è sempre presente e sventa ogni pericolo che arriva dalle sue parti. Mostra anche grande qualità di palleggio ed eleganza nelle giocate.: come al solito lotta a tutto campo e ci mette qualità nella manovra. Lancia Zielinski nell'azione dell'1-0.: inizio timido, si fa vedere poco per la costruzione dell'azione ma poi gioca più palloni e lo fa con qualità (43' s.t.: il suo rientro è importantissimo sia per il livello del giocatore stesso che per le rotazioni in mezzo al campo).tanto movimento su quella fascia, anche a portare fuori Caceres per l'inserimento di Zielinski. Non è facile venire fuori perché il Cagliari chiude bene gli spazi (24' s.t.: entra con tanta voglia e grinta. Sgasate importanti sulla fascia).: sta tornando nella condizione migliore e si vede. Decisivo l'inserimento all'undicesimo quando poi trova l'assist vincente per il gol di Osimhen (24' s.t.: con la sua qualità il Napoli fraseggia bene nello stretto però manca di cattiveria negli ultimi metri).: parte con qualche errore non da lui nel primo tempo ma alla fine si iscrive al registro dei marcatori segnando il rigore del raddoppio tra l'ovazione dei tifosi napoletani e cresce tanto nella ripresa mostrando le sue solite grandi giocate (32' s.t.: un po' sufficiente nella gestione di alcuni palloni ma tutto sommato anche lui quando accelera tiene in apprensione la difesa sarda).: è in una forma strepitosa, incontenibile. Fa gol, conquista il rigore, crea gioco, domina fisicamente e atleticamente, ma recupera anche palloni (32' s.t.: buon lavoro di sponda nei minuti finali).: non ha la bacchetta magica ma ha fatto un vero capolavoro con questo Napoli. Sei vittorie su sei, la perfezione senza ombra di dubbio e senza soffrire mai.