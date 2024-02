Napoli, le pagelle di CM: Osimhen è un lupo, Kvara la volpe

Luca Bedogni

Sassuolo-Napoli 1-6







Meret 5,5: il tiro al volo di Racic prende velocità e si insacca nell’angolo, ci voleva un miracolo per evitare il gol.



Di Lorenzo 6,5: ci mette un po’ a entrare in partita, tanto che all’inizio regala palla a Laurienté, che però non è più lui e non sfrutta. Dopodiché il capitano si fa perdonare con due third pass.



Rrahmani 6,5: innesca la rimonta partecipando a una bella azione della catena di destra, bel rimorchietto per un centrale. Per il resto controlla Pinamonti, spalleggiato dal norvegese, ma dà un occhio anche a Laurienté.



(61’ Natan 6: partecipa alla manovra senza stress, il Sassuolo non si fa quasi più vedere nella metà campo avversaria)



Ostigard 5,5: dei due centrali il meno convincente, tanto nelle chiusure quanto nei disimpegni.



Mario Rui 6: molto preoccupato da Bajrami, che in effetti ogni tanto lo mette in difficoltà. Bloccato.



Anguissa 6,5: basta un inserimento ben fatto per rompere le poche certezze della difesa di Bigica. In più quel tocco d’esterno, intelligentissimo per Rrahmani, è davvero troppo invitante. Vince nettamente il duello con Thorstvedt.



Lobotka 6,5: il campo è brutto anche stavolta, ma lì in mezzo la palla gira come vuole lui.



(79’ Dendoncker sv)



Traorè 6: torna da ex al Mapei carico di motivazioni. L’atteggiamento è quello giusto, la prova abbastanza ordinaria.



(75’ Zielinski sv)



Politano 7: assieme a Osimhen, il più vivace nel primo tempo del Napoli. Due assist. Il primo è quasi una fotocopia di quello di Anguissa, l’altro è fin troppo semplice.



(61’ Raspadori 6: partita già ampiamente finita quando entra in campo. Pensieroso per la ex)



Osimhen 8,5: incontenibile, un furia. È il lupo che spazza via con un soffio la casa di paglia. Tripletta e assist.



(75’ Simeone sv)



Kvaratskhelia 7,5: un lampo di classe nel primo tempo (tira da centrocampo e per poco non sorprende Consigli), un intercetto con assist a inizio ripresa e “il solito” gran gol a giro sul secondo palo, marchio di fabbrica. Aggiunge la doppietta personale con rabbia, superata le metà della ripresa.







All. Calzona 7: scuola Sarri, scuola Spalletti, triangolazioni veloci e bel gioco. Il Napoli torna finalmente a strafare. Infierisce con metodo, sentiero ritrovato.