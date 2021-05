Spezia-Napoli 1-4



Meret 6: gioca solo di piede e fa scorrere un piccolo brivido sull’intercetto di Agudelo. Non trattiene sul non facile colpo di testa di Estevez da cui scaturisce la rete di Piccoli.

Di Lorenzo 7: sicuro contro uno Spezia evanescente ed un Gyasi impresentabile. Offre l’assist per Zielinsky. Concentrato fino al 90’.

Manolas 6,5: si erge a baluardo insieme al proprio compagno di reparto.

Raahmani 6,5: si adatta ma non ha grosse difficoltà nel chiudere Agudelo.

Hysaj 6: non eccelle ma nemmeno sfigura rischiando il nulla. (24’ st Mario Rui 6: l’ex di turno fa solo la presenza)

Ruiz 6: non riesce ad essere presente come al solito.

Demme 7: grande frangiflutti del centrocampo, sempre sulle orme di Ricci annullandolo.

Politano 7: su quella fascia gioca al gatto col topo e Marchizza se lo vede passare tutte le volte. (31’ st Lozano 6,5: si fa trovare subito pronto)

Zielinski 7,5: gioca tra le linee pronto ad inserirsi nella difesa statica dei liguri ed il primo gol nasce proprio così. Poi sforna anche un assist. (24’ st Mertens: s.v.) (31’ st Elmas: s.v.)

Insigne 6,5: 43 minuti in letargo poi pennella l’assist per la terza rete. Si fa apprezzare molto in ripiegamento ma non disdegna di pennellare qualche perla delle sue per le ripartenze azzurre.

Osimhen 8,5: devastante. E lo fa con estrema naturalezza. Doppietta ed assist. (38’ st Petagna: s.v.). Il Napoli vola.

All. Gattuso 8: è un Napoli formato Champions che azzanna uno Spezia fin troppo facile da addomesticare.