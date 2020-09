Parma-Napoli 0-2



Ospina 6: nessun intervento difficile tra i pali, bene nelle uscite



Hysaj 6: il Parma spinge poco dal suo lato, cerca di spingere quando ha spazio sulla fascia



Koulibaly 7: sicurezza al centro della difesa con chiusure precise e molti duelli vinti con Inglese e Cornelius



Manolas 6,5: gli attaccanti del Parma non creano troppi problemi in avanti; bella intesa in difesa con Koulibaly



Di Lorenzo 6: prova diverse incursioni sulla sinistra ma non sfonda mai sul fondo



Zielinski 6: meglio in fase di copertura che in fase offensiva



(Dal 43’ s.t. Lobotka sv)



Demme 6: diversi buoni lanci in profondità, prende un cartellino giallo nel primo tempo



(Dal 16’ s.t. Osimhen 7: entra e spacca la partita; la sua squadra trova subito il vantaggio)



Fabian Ruiz 5,5: una conclusione altissima sopra la traversa e fatica a trovare spunti personali



(Dal 37’ s.t. Elmas sv)



Insigne 7: quando riceve palla prova l’azione personale, colpisce il palo nella ripresa e trova il gol del raddoppio



Mertens 7: dopo un primo tempo opaco gli arriva il pallone buono sui piedi per il gol del vantaggio



(Dal 43’ s.t. Petagna sv)



Lozano 5,5: gioca largo a destra ma non gli arrivano mai palloni giocabili



(Dal 37’ s.t. Politano 6,5: entra e sfiora subito il gol)





All. Gattuso 7: dopo un primo tempo opaco risolve la situazione con i cambi e sbanca il Tardini di Parma