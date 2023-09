: si fa trovare pronto fin da subito deviando sul palo il primo tiro di Osimhen. Nulla da reclamare.la sua partita dura meno di dieci minuti, costretto purtroppo ad uscire per infortunio.(dal 10’ ptnon ha nemmeno il tempo di prepararsi che viene chiamato a sostituire il compagno. Gioca una gara precisa e lineare).dietro è fin da subito quello che soffre maggiormente le incursioni avversarie, regge l’urto ma faticando un po’ troppo.meglio del compagno di fianco, sa quello che vuole l’allenatore e lo mette in pratica. Peccato per il giallo.(dal 20’ stsi adatta al ruolo di centrale ma subito commette un errore che rischia di decretare il risultato finale).oggi un po’ fumoso, i duelli con l’avversario inizialmente lo intimidiscono spesso.si vede poco a metà campo ma comunque ci prova, sicuramente meglio nel secondo tempo rispetto al primo.il capitano rossoblù mette in campo grinta e determinazione, rispetto agli altri sembra crederci di più.ha ancora bisogno di tempo per amalgamarsi alla squadra ma comunque quello che mostra non dispiace.(dal 37’ st).non arriva a tirare in porta ma comunque non si tira indietro, lo spirito di sacrificio non gli manca.(dal 20’ stfa il suo esordio con la maglia rossoblù).sempre più un punto di riferimento per quanto riguarda il reparto avanzato, il gol non arriva ma la sua presenza si sente.: più defilato rispetto ai compagni in attacco, a volte sembra quasi giocare a nascondino.(dal 37’ st).la sua squadra non ci crede abbastanza e si accontenta di portare a casa un punto contro una ‘Big’.: un solo intervento in una partita tranquilla per lui, quando al 75' dice di no ad un tentativo di Zirkzee.: non la solita spinta devastante ma comunque buona applicazione nelle due fasi.: bel duello fisico con Zirkzee ma si impone il centrale norvegese che non gli concede mai spazio.: deciso, sicuro l'esordio in campionato. Nessuna sbavatura per lui.: gioca con un'ammonizione sulle spalle praticamente da inizio partita però non sfigura e si affaccia con costanza in avanti. Sostituito all'intervallo proprio per il cartellino (1' s.t.: meno spinta e sostegno a Kvara rispetto a Olivera. In avvio di ripresa perde anche una palla sanguinosa che fa ripartire in contropiede Ndoye e Lobotka è costretto a spendere un giallo).: dopo le ultime prestazioni sottotono, oggi si riscatta e riconquista qualche pallone in più, gestito con maggior qualità.: qualche difficoltà oggi nel momento in cui c'è da chiudere gli spazi. Poco in luce in cabina di regia (41' s.t.).: tante azioni passano per i suoi piedi, giocata illuminante che libera Kvaratskhelia e porta poi al rigore per il Napoli.: si accende in un paio di occasioni, al 5' quando trova una bella imbucata per Osimhen che sfiora il gol e a fine primo tempo con un mancino insidioso a fil di traversa. Per il resto, però, è un po' fuori dal gioco partendo dalla destra (22' s.t.: pochi palloni toccati questa sera. Tenta una ripartenza in cui viene fermato con un fallo e si becca un giallo per la reazione).: primo squillo già dopo 5 minuti ma è sfortunato e il suo tentativo sbatte contro il palo. Tiene in continua apprensione la coppia Beukema-Lucumì. Però quel rigore sbagliato pesa come un macigno, brutta esecuzione. Garcia lo sostituisce nel finale e lui non la prende benissimo (41' s.t.).: ancora una volta a secco, ma si vede che ha voglia di essere protagonista e si mette spesso in moto (31' s.t.: non trova le giocate decisive però crea qualcosina lì davanti come una punizione conquistata al limite dell'area avversaria).: migliora la prestazione, specialmente nel primo tempo, ma non il risultato. Solo due punti nelle ultime tre di campionato. Discutibili, ancora una volta, le sostituzioni di giocatori "pesanti" come Osimhen e Kvaratskhelia.