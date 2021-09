: veramente splendida la parata sulla sassata di Silva nel primo tempo, si ripete neppure un minuto dopo sul colpo di testa a botta sicura di Yoshida. Poi amministra con tranquillità.: spinge e offende, contiene Damsgaard senza problemi e dal suo versante la Samp non si rende mai pericolosa.: gestisce senza particolari difficoltà gli attaccanti doriani, gioca solo un tempo poi esce per infortunio.(dal 3’ s.t.: entra e non fa rimpiangere Rrahmani, con il fisico e l’esperienza).: un gigante al centro della difesa. Annulla Quagliarella e Caputo, di testa le prende tutte, un muro.: Candreva da quella parte è il blucerchiato più propositivo, qualche volta il numero 87 doriano lo salta, ma tutto sommato il terzino napoletano rischia poco.: gioca una quantità impressionante di palloni, con la tranquillità e la lucidità di un veterano. Non sbaglia un tocco e fa sempre la cosa giusta.: mette un piazzato chirurgico, con il mancino, dove Audero non può arrivare. Detta i tempi e tesse le trame del gioco.: l’azione del raddoppio nasce da una sua ennesima sgasata sulla sinistra, nella prima frazione punta senza soluzione di continuità Augello e spesso lo lascia sul posto. Stesso copione nella ripresa. Suo il suggerimento per Osimhen e pure quello per Zielinski.(dal 36’ s.t.giusto il tempo di chiamare Audero ad una bella parata).: un regista che gioca da trequartista. Smista il pallone, non forza mai una giocata, trova pure il gol del poker.(dal 22’ s.t.: prova a offendere, il Napoli con il suo ingresso continua ad attaccare).palla splendida, con il contagiri, per Osimhen. Fare gol su un assist del genere è troppo facile. Mette lo zampino anche sul raddoppio azzurro, liberando Ruiz ai venticinque metri. Salta sempre il diretto avversario, oggi gli manca solo il gol per la partita perfetta.(dal 22’ s.t.: inizia a sinistra, poi si sistema a destra. Qualche guizzo ma la partita è già in ghiaccio).prima si conquista il pallone con caparbietà e poi di rapina sblocca la partita grazie ad un bel movimento alle spalle di Colley avventandosi sul cioccolatino di Insigne. Partecipa alla manovra, dialoga con i compagni e si avventa sulla palla del raddoppio. Oggi immarcabile, una forza della natura.(dal 36’ s.t.All.: che bel Napoli. La sua squadra gioca a memoria, e ha una quantità impressionante di soluzioni a sua disposizione. Allarga il gioco e attacca per vie centrali indifferentemente, con la stessa qualità. In difesa per di più non rischia niente, ha trovato subito la quadra e la fiducia, e si vede.