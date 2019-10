Spal-Napoli 1-1



Ospina 7,5: salva il Napoli con un vero e proprio miracolo all'inizio della ripresa. Parata strepitosa che mette in mostra tutte le sue qualità, dalla forza alla rapidità. Un colpo che vale un gol.



Malcuit 5,5: prestazione anonima della quale resta, purtroppo, solo il brutto infortunio che lo costringe a lasciare il campo.



(dal 24' s.t. Callejon 6,5: entra e inizia subito a macinare km sulla fascia. Dialoga alla perfezione coi compagni e arriva più volte a mettere la palla in mezzo. Ottimo impatto su una partita complicata che non riesce a sbloccare).



Koulibaly 6: quando alza il muro è assolutamente insuperabile. Nei momenti di scarsa lucidità però mette in mostra crepe che lo scorso anno non si erano mai viste.



Luperto 6: preciso e puntuale, viene guidato da Koulibaly che lo tiene in riga per tutta la partita.



Di Lorenzo 5,5: alterna buone giocate a ingenuità inadatte alla squadra nella quale si trova. In fase offensiva è sempre propositivo, ma in fase di impostazione e copertura deve crescere per fare il salto di qualità definitivo.



Zielinski 6: tanto fumo e poco arrosto. Corre tanto e gioca moltissimi palloni, ma non trova mai giocate importanti. Il polacco resta uno straordinario incompiuto, dalle qualità straordinarie che quasi mai riesce a trasformare in azioni da gol.



Allan 6,5: contributo importante sia sotto il profilo tattico che fisico. Il brasiliano mette grande pressione sulla mediana della Spal costringendo spesso gli avversari a retrocedere. E' decisivo anche in occasione del gol del vantaggio di Milik, che beneficia della serpentina dell'ex Udinese per arrivare a concludere.



Elmas 5,5: partita modesta del centrocampista azzurro che appare più appannato rispetto alle ultime uscite.



(dal 9' s.t. Fabian Ruiz 6,5: si presenta con una conclusione che sfiora l'incrocio dei pali e colpisce anche un palo a venti dalla fine. Lo spagnolo si dimostra giocatore fondamentale per questo Napoli, che non può mai prescindere dal suo talento).



Insigne 6: quando si accende diventa imprendibile per tutti. Il talento italiano ha ancora il difetto di assentarsi a tratti dal gioco, ma resta uno dei fari offensivi del Napoli. Quando riesce a dialogare coi compagni di reparto diventa micidiale.



Mertens 5,5: non riesce mai a incidere sulla partita. Si muove ed è sempre frizzante, ma anche meno efficace del solito. Da un giocatore del suo livello è sempre lecito aspettarsi qualcosa in più.



(dal 26' s.t. Llorente sv)



Milik 7: sblocca la partita proseguendo nel suo ottimo momento dopo un avvio di stagione complicato. Quando gli infortuni non lo tormentano dimostra di essere un attaccante di livello mondiale. Anche nel secondo tempo si rende più volte pericoloso dimostrando di essere il giocatore più in forma del Napoli.





All. Ancelotti 5: il suo Napoli è poco spettacolare e anche meno cinico. Non riesce a raccogliere i tre punti nelle partite più bloccate e anche il gioco stenta a decollare quando Fabian Ruiz è fuori dal campo. Con lui e Callejon in campo la squadra cambia volto: peccato per il Napoli che siano stati inseriti solo a partita in corso in una partita che poteva essere fondamentale per accorciare sulle prime.