due interventi di livello nel primo tempo, prima su Di Lorenzo e poi su Mario Rui.gran personalità, interviene sempre con precisione ed efficacia.ha recuperato ed è stato lanciato subito in campo. Morde le caviglie tutto il tempo a Petagna non lasciandogli mai spazio.pochi pericoli dalle sue parti, ma nel finale vede Osimhen staccare con prepotenza e non riesce a contrastarlo per negargli il gol.si trova costantemente in avanti, spinge con un buon passo ed è bravo nella ripresa anche a sfondare.inserimenti spesso pericolosi, non riesce però a sfruttare una ghiotta occasione per il raddoppio subito dopo il vantaggio.uomo ovunque, corre a tutto campo. Bravo sempre ad accorciare e a fare da filtro davanti la difesa (si cala subito bene nella partita con qualità. Trova giocate di livello e sfiora due volte il gran gol).sempre in moto, dà molta vivacità alla mediana del Cagliari. Tant'è che il centrocampo sardo ha la meglio su quello azzurro (s.v.).apporto importante sull'out mancino, mette in difficoltà Malcuit e crea spesso pericoli nella retroguardia napoletana (s.v.).continua il suo gran momento. Con la complicità di Ospina segna anche al Napoli con una conclusione da fuori (s.v.).: lotta su tutto il fronte offensivo senza tirarsi mai indietro. Gli manca solo il gol.il suo Cagliari è bello e propositivo, arriva spesso prima sulle prime e sulle seconde palle. Avrebbe sicuramente meritato la vittoria.: errore incredibile sul gol del Cagliari. La palla arriva lenta e gli rimbalza davanti. Dopo poco fa un ottimo intervento salvando il doppio svantaggio.: con la difesa a 3 ritorna alle origini ma si trova spesso in difficoltà. Prova anche a spingersi in avanti in alcune fasi per dare un apporto alla manovra offensiva del Napoli.: non è pulito, soprattutto quando c'è da costruire. Rischia nel primo tempo in uscita dal basso regalando una grossa occasione al Cagliari e in altre occasioni rischia di combinare dei pasticci.: sul gol di Pereiro è un po' lento ad uscire e gli lascia spazio per calciare (22' s.t.: avrebbe potuto fare di più ma alcune vampate dalla destra si sono viste).: ha una chance dopo dieci minuti ma Cragno gli dice di no con un grande intervento. È costretto a lasciare anzitempo il campo per un colpo dietro la testa (27' p.t.: Dalbert lo costringe a restare sempre basso e non riesce a tenerlo quasi mai. Dal 38' s.t.: non ha tanto tempo ma i palloni che gioca sono buoni. Dimostra un buon passo e personalità).: è lento nel giocare palla in mezzo al campo, non detta i tempi giusti per alzare i ritmi (22' s.t.: non è al meglio e si vede, ma permette al Napoli di alzare il baricentro con il passare dei minuti).: è l'uomo più ispirato in casa Napoli nel primo tempo. Nonostante parta più arretrato, nei due di centrocampo, cerca sempre la giocata.: scalda i guantoni di Cragno con una conclusione da fuori nella prima frazione. Sul gol di Osimhen pennella un gran bel cross.: brutta prova, Spalletti gli dà una strigliata a fine primo tempo ma non serve a nulla.: fuori dal gioco, non riesce a pungere la retroguardia del Cagliari.: bel duello con Lovato. Fa a sportellate, gioca di fisico e cerca di lavorare per la squadra ma ad avere la meglio è il difensore avversario (22' s.t.: nonostante le condizioni non ottimali e praticamente nessun allenamento in gruppo nell'ultima settimana segna il gol del pareggio con un grande stacco da vero centravanti).: il suo Napoli è provato dalle fatiche post Europa League e dai tantissimi infortuni. La prestazione è insufficiente, il Cagliari ha giocato molto meglio e c'è l'unica attenuante delle troppe assenze.