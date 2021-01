: si prende qualche rischio di troppo giocando la palla con i piedi. Non può nulla sull'1-1 dello Spezia, battuto dal rigore di Nzola.: la sua discesa sulla fascia è decisiva nel secondo tempo, quando trova l'assist per il vantaggio firmato Petagna. Tuttavia non è costante.: bel duello contro un osso duro come Nzola, nel finale cala d'attenzione ma non compie grossi errori.: si assenta troppo spesso dal match e regala metri agli avversari.: male in entrambe le fasi. Come Maksimovic si assenta quando c'è da coprire.: ingenuo in occasione del rigore concesso allo Spezia (38' s.t.: inizia bene giocando con il fisico, però allo scadere lascia una palla incredibile al limite dell'area piccola): con lui davanti la difesa il Napoli non subisce mai. Esce spesso alla grande palla al piede (31' s.t.: con il suo ingresso il centrocampo del Napoli ha minor copertura e perde di tranquillità).: quando parte largo e taglia dentro al campo palla al piede è sempre pericoloso. Prende una botta nel primo tempo che non gli consente strappi mostrati fino a quel momento (7' s.t.: ottimo impatto, alla prima palla toccata crea una grande occasione, ma Provedel gli dice di no. Dopo pochi minuti trova il gol che sblocca la gara).: dopo la buona prova di Cagliari Gattuso gli ha chiesto continuità, ma così non è stato ed è entrato veramente poche volte nel vivo del gioco (31' s.t.: Gattuso lo mette dentro per dare una scossa. Si muove tanto, però quando c'è da concretizzare e avvicinarsi alla porta non lo fa con la giusta cattiveria).: giornata no per il capitano del Napoli. I primi minuti sono da dimenticare, sbaglia delle occasioni molto ghiotte che un giocatore come lui non fallisce.: ruolo inedito quest'anno, gioca da prima punta per sfruttare la maggior velocità rispetto agli avversari e si rende spesso pericoloso. Nella ripresa cala.: decide di rinunciare al centravanti e i fatti gli danno torto dato che Petagna dopo pochi minuti dal suo ingresso la sblocca. Alla fine il Napoli perde tre punti clamorosi in casa contro uno Spezia privo di diversi giocatori chiave.