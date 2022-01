Napoli-Sampdoria 1-0Napoli:: non corre grossi pericoli e quindi non è costretto a interventi importanti. Gioca tanto con i piedi, anche se a volte commette qualche errore.: è un punto di riferimento, non sbaglia nulla soprattutto in copertura, proponendosi spesso in fase offensiva.: la solita determinazione e rocciosità, non concede spazi agli attaccanti della Samp e si affaccia con convinzione anche in avanti per dare una soluzione in più.: gioca da leader trasmettendo fiducia all'intero reparto. Segna anche il gol dell'1-0 ma viene annullato per fuorigioco.: prova convincente, si propone con continuità e concretezza. Dai suoi spunti sulla fascia arrivano diversi pericoli del Napoli (35' s.t.: si presenta bene ai suoi nuovi tifosi. Mostra subito qualità interessanti e una tranquillità non indifferente).: non si limita al solito lavoro di rottura, imposta molto bene con delle soluzioni interessanti (35' s.t.).: sa mettere ordine nel giro palla del Napoli con tecnica e personalità.: ad inizio match parte dalla destra ma ha difficoltà nel trovare la posizione migliore. Emerge quando l'uscita di Insigne lo porta a sinistra e da lì si mette spesso in moto con giocate di qualità.: paga qualcosa in quanto a fatica, avendo lottato solo pochi giorni fa a Torino contro la Juventus. Trova alcuni spunti di gran classe come al solito però è poco concreto oggi.: una mezz'ora con qualche spunto interessante, di cui un assist illuminante per Ghoulam lungo per un pelo. Costretto a dare forfait per infortunio uscendo tra gli applausi dei pochi presenti al Maradona (30' p.t.: quando parte dalla destra è un pericolo costante con il mancino a rientrare sia per il cross che per la conclusione. Difficile da tenere).: lavoro sporco come sempre lì davanti, tutto fisico. Finalmente trova il gol, il secondo in questo campionato con una splendida girata a volo. La rete gli dà fiducia e si rende protagonista anche di un gran secondo tempo.: negativo in extremis, giusto in tempo per guidare la squadra dalla panchina. Il suo è un Napoli ridotto all'osso che però trova meritatamente tre punti.