: fa partire il gioco dal basso con la solita impostazione pulita con i piedi. Non può nulla sui due gol dello Spezia.: ci crede in occasione dell'1-0 e regala l'assist a Koulibaly.: perde la marcatura di Gyasi sul primo gol dello Spezia.: sblocca la partita con il gol dell'1-0 ma spesso si distrae in difesa nel secondo tempo.: prestazione pulita senza troppe sbavature.: finalmente si è visto il miglior Elmas, proprio come quello del 6-0 contro il Genoa. Trova il gol dopo una grande discesa palla al piede di Insigne (24' s.t.: manca ancora la condizione, ha ancora bisogno di tempo).: davanti la difesa gioca molto bene, anche da vertice basso nel centrocampo a 3. Lancia Lozano per il gol del raddoppio.: primo tempo di livello, trova un bell'assist per Politano. Nella ripresa cala di livello (24' s.t.).: anche lui a segno in una serata molto prolifica per il Napoli. Tuttavia i suoi strappi non sono continui (43' s.t.).: è fondamentale per questa squadra. Gioca da prima punta e segna anche in quella posizione. Quasi imprendibile con i suoi continui movimenti per la difesa dello Spezia (1' s.t.: si vede che ancora non è pronto. Si fa male di nuovo e lascia il campo a cinque minuti dalla fine, recupero incluso. 43' s.t.).: da capitano trascina la squadra e gli manca solo il gol in una serata super. Lo sfiora con un tiro da centrocampo che Krapikas quasi mette fuori con lo sguardo. L'assist per Elmas è da grande giocatore, dopo aver portato palla dalla propria trequarti.: primo tempo super per il suo Napoli, con un netto 4-0 che chiude già la partita. Il 4-3-3 funziona subito, nella ripresa però la squadra si lascia andare e subisce due gol evitabili.