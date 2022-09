: non corre troppi pericoli e fa buona guardia. Rischia di diventare tra i protagonisti di un pasticcio nel secondo tempo ma è Mario Rui che sbaglia l'appoggio.: sovrappone spesso, soprattutto nel primo tempo cercando di creare superiorità numerica ma lo Spezia non concede quasi nulla.: ha una sola indecisione ma non si concretizza e per il resto fa buona guardia.: Nzola non è un cliente semplice con la sua fisicità, ma il difensore brasiliano lavora di esperienza e riesce ad arginarlo con puntualità.: settanta minuti di esperienza e concretezza ma poi commette un'ingenuità enorme che rischia di regalare il gol allo Spezia ma Kiwior spreca.: dopo la prova sontuosa contro il Liverpool è ancora in campo e ci mette qualità e intensità (12' s.t.: nel momento in cui il Napoli sembrava stesse calando dà un po' di scossa con le sue sterzate e va vicino al gol ma Dragowski gli dice di no).: il passo inizia ad essere già migliore rispetto alla gara contro il Lecce, però non è ancora al 100%. Deve crescere molto per essere protagonista in questo Napoli (1' s.t.: con lui in campo è sempre un altro Napoli, la palla gira veloce. Il gol di Raspadori nasce da un suo lancio ad aprire e trovare Lozano).: quando va ad attaccare tra le linee inizialmente sembra poter diventare pericoloso, ma nel complesso è fumoso e poco incisivo. Spesso perde i riferimenti quando c'è da aiutare in fase di non possesso (30' s.t.: pochi minuti ma l'impatto è buono. Gioca alcuni palloni in verticale e si butta dentro sul gol di Raspadori).: è sempre attivo, nel vivo del gioco e cerca gli spunti rientrando sul mancino senza però trovare il guizzo decisivo (12' s.t.: quando accelera e va sul fondo diventa pericoloso. Proprio come accade all'89' quando riesce a scappare via prima di mettere al centro il pallone raccolto da Raspadori per il gol vittoria).: tanto movimento lì davanti e poco spazio trovato. Alla fine, però, fa esplodere il Maradona con il gol quasi all'ultimo respiro che pesa tre punti.: si presenta con un doppio tunnel e una conclusione al volo parata da Dragowski. Passano i minuti e subisce costantemente il raddoppio (22' s.t.: fa a sportellate contro la difesa tosta dello Spezia e prova a liberare Raspadori più che può).: si sentono tanto le stanchezze europee e si aggiunge anche una temperatura elevata. Ha la caparbietà di lasciare in campo Raspadori che segna il gol vittoria.