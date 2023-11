Napoli:: un paio di interventi buoni nella prima frazione di gioco, dopodiché soprattutto gioco con i piedi e nessun pericolo.: fa sempre la scelta giusta, la coppia con Politano funziona alla grande.: nessuna sbavatura lì dietro, non si ripete la brutta serata di domenica contro il Milan e Giroud.: nei duelli fisici c'è sempre, di testa non perde mai. Quando deve lavorare tecnicamente non è proprio a suo agio.: molto attento in fase difensiva, non lascia spazi e chiude benissimo. Recupera palla lanciando Elmas per il gol del 2-0 finale.: riconquista in pressione alta il pallone del vantaggio siglato da Raspadori. Nella gestione dei palloni alcune volte è un po' leggero e impreciso.: serve l'assist per il gol di Raspadori con i tempi giusti. Si fa dare sempre palla per dettare i temi, i ritmi del Napoli e lo fa con successo.: primo tempo in crescita, nella ripresa viene fuori con giocate di qualità: prima l'inserimento e l'assist per Raspadori che non raddoppia, poi la conclusione al volo all'ora di gioco con Ochoa che gli dice di no (41' s.t.).: condizione importante per lui, forse è il giocatore del Napoli più in forma. Sterza in continuazione, viene dentro al campo e calcia. Due volte molto pericolso con il suo mancino, ad inizio ripresa il palo gli nega il gol (32' s.t.: qualche guizzo interessante, Garcia però gli chiede gol e assist che ancora non arrivano).: è in un grandissimo momento, 3 gol e 1 assist nelle ultime 4 partite. Sblocca subito la partita con il piazzato giusto dall'interno dell'area (23' s.t.: tiene palla e fa salire la squadra. Cerca la gioia personale del gol ma senza successo).: punta l'uomo per tutta la gara creando continui pericoli alla Salernitana. Gli manca solo il gol oggi (23' s.t.: subentra giocando in quella che è la sua posizione preferita, da esterno sinistro alto. Il raddoppio del Napoli porta la sua firma, fa una bella giocata e la infila nell'angolino basso lontano).: il suo Napoli non fa troppa fatica contro una Salernitana non all'altezza. Basta il minimo indispensabile, anche e soprattutto in termini di gioco per tre punti che oggi servono tanto. Riesce anche a far rifiatare sul finale Kvara e Politano senza cambiare il risultato.